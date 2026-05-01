logo

BTC/USD

77121

ETH/USD

2283.24

USD/UAH

43.96

EUR/UAH

51.46

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир ЕС «Не унижайтесь перед Москвой»: ЕС меняет тон и идет на обострение
commentss НОВОСТИ Все новости

«Не унижайтесь перед Москвой»: ЕС меняет тон и идет на обострение

Каллас призвала прекратить «мольбы о диалоге» и усилила сигнал Кремлю новыми санкциями и миллиардной поддержкой Украины

1 мая 2026, 08:00
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас выступила с жестким предупреждением европейским лидерам, призвав отказаться от попыток любой ценой усадить Россию за стол переговоров. По ее словам, ЕС не должен "унижать себя", демонстрируя готовность к диалогу, если Москва не проявляет встречного интереса.

Кая Каллас. Фото: из открытых источников

Заявление прозвучало после встречи министров стран Северной Европы и Балтии. Каллас подчеркнула, что на данный момент Россия не демонстрирует реальной готовности к переговорам, а потому попытки Европы выступать инициатором диалога выглядят как слабость. Вместо этого, по ее мнению, необходимо лишить Кремль возможности "играть в переговоры" и подтолкнуть его к реальным шагам.

Резкая риторика совпала с усилением давления ЕС на Москву. Европейские лидеры одобрили масштабный пакет помощи Украине – речь идет о кредите на 90 млрд евро, а также утвердили уже 20-й пакет санкций, направленный против российского банковского сектора. Эти решения, как отмечают аналитики, должны продемонстрировать, что Европа сохраняет способность действовать жестко и последовательно.

На этом фоне из Москвы поступают сигналы о готовности к ограниченному перемирию в период празднования 9 мая. Однако эксперты рассматривают такие инициативы скорее, как тактический шаг, чем реальное стремление к миру. Косвенным подтверждением напряженности называют и решение сократить масштаб традиционного парада Победы – впервые за два десятилетия.

Таким образом, риторика Брюсселя становится все более прямолинейной: ставка делается не на дипломатические жесты, а на давление, которое должно вынудить Кремль изменить позицию.

Также издание "Комментарии" сообщало – "Война на поколение": Дмитрий Медведев после звонка Путина Трампу обрушился на Запад.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.politico.eu/article/dont-beg-russia-moscow-eu-top-diplomat-warns/
Теги:

Новости

Все новости