«Война на поколение»: Медведев после звонка Путина Трампу обрушился на Запад

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев резко ужесточил риторику в адрес Запада сразу после телефонного разговора между президентом России Владимир Путин и главой Белого дома Дональд Трамп. об этом говорится в отчете Института изучения войны.

Выступая на федеральном марафоне "Знание. Первые", Медведев заявил, что Россия ведет "экзистенциальную войну" с Западом, которая, по его словам, может затянуться на десятилетия. Он назвал США главным геополитическим противником Москвы и подчеркнул, что конфликт не завершится "в течение одного поколения".

По утверждению Медведева, победа России в войне против Украины якобы станет ключом к внутренней стабилизации страны – от экономики до демографии. При этом он фактически отверг возможность посредничества США в мирных переговорах, дав понять, что Вашингтон не может рассматриваться как нейтральная сторона.

Аналитики отмечают, что подобные заявления традиционно звучат жестче официальной линии Кремля и могут быть частью информационной стратегии. Их задача – усилить восприятие неизбежности победы РФ и оправдать затяжной характер войны в глазах российского общества.

Параллельно более умеренные представители российской власти продолжают настаивать на прежних требованиях. Глава МИД РФ Сергей Лавров вновь заявил о необходимости устранения так называемых "первопричин конфликта" — формулировки, под которой Москва продвигает свои максималистские условия.

Таким образом, несмотря на дипломатические контакты, Кремль демонстрирует готовность к долгому противостоянию и не сигнализирует о готовности к компромиссам.

