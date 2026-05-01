logo

BTC/USD

77121

ETH/USD

2283.24

USD/UAH

43.96

EUR/UAH

51.46

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Россия «Война на поколение»: Медведев после звонка Путина Трампу обрушился на Запад
commentss НОВОСТИ Все новости

«Война на поколение»: Медведев после звонка Путина Трампу обрушился на Запад

Москва усиливает риторику: конфликт объявлен «вопросом существования», а переговоры с США фактически отвергнуты

1 мая 2026, 07:28
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев резко ужесточил риторику в адрес Запада сразу после телефонного разговора между президентом России Владимир Путин и главой Белого дома Дональд Трамп. об этом говорится в отчете Института изучения войны.

Дмитрий Медведев. Фото: из открытых источников

Выступая на федеральном марафоне "Знание. Первые", Медведев заявил, что Россия ведет "экзистенциальную войну" с Западом, которая, по его словам, может затянуться на десятилетия. Он назвал США главным геополитическим противником Москвы и подчеркнул, что конфликт не завершится "в течение одного поколения".

По утверждению Медведева, победа России в войне против Украины якобы станет ключом к внутренней стабилизации страны – от экономики до демографии. При этом он фактически отверг возможность посредничества США в мирных переговорах, дав понять, что Вашингтон не может рассматриваться как нейтральная сторона.

Аналитики отмечают, что подобные заявления традиционно звучат жестче официальной линии Кремля и могут быть частью информационной стратегии. Их задача – усилить восприятие неизбежности победы РФ и оправдать затяжной характер войны в глазах российского общества.

Параллельно более умеренные представители российской власти продолжают настаивать на прежних требованиях. Глава МИД РФ Сергей Лавров вновь заявил о необходимости устранения так называемых "первопричин конфликта" — формулировки, под которой Москва продвигает свои максималистские условия.

Таким образом, несмотря на дипломатические контакты, Кремль демонстрирует готовность к долгому противостоянию и не сигнализирует о готовности к компромиссам.

удар по нефти Кремля: почему атака ВСУ заставила Путина срочно реагировать.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://understandingwar.org/research/russia-ukraine/russian-offensive-campaign-assessment-april-30-2026/
Теги:

Новости

Все новости