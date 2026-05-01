"Не принижуйтеся перед Москвою": ЄС змінює тон і йде на загострення

Глава дипломатії Євросоюзу Кая Каллас виступила з жорстким попередженням європейським лідерам, закликавши відмовитися від спроб за будь-яку ціну посадити Росію за стіл переговорів. За її словами, ЄС не повинен "принижувати себе", демонструючи готовність до діалогу, якщо Москва не виявляє зустрічного інтересу.

Заява пролунала після зустрічі міністрів країн Північної Європи та Балтії. Каллас наголосила, що наразі Росія не демонструє реальної готовності до переговорів, а тому спроби Європи виступати ініціатором діалогу виглядають як слабкість. Натомість, на її думку, необхідно позбавити Кремль можливості "грати в переговори" та підштовхнути його до реальних кроків.

Різка риторика збіглася з посиленням тиску ЄС на Москву. Європейські лідери схвалили масштабний пакет допомоги Україні – йдеться про кредит на 90 млрд євро, а також затвердили вже 20 пакет санкцій, спрямований проти російського банківського сектора. Ці рішення, як зазначають аналітики, мають продемонструвати, що Європа зберігає здатність діяти жорстко та послідовно.

На цьому тлі з Москви надходять сигнали про готовність до обмеженого перемир'я під час святкування 9 травня. Проте експерти розглядають такі ініціативи швидше як тактичний крок, ніж реальне прагнення світу. Непрямим підтвердженням напруженості називають рішення скоротити масштаб традиційного параду Перемоги – вперше за два десятиліття.

Таким чином, риторика Брюсселя стає дедалі прямолінійнішою: ставка робиться не на дипломатичні жести, а на тиск, який має змусити Кремль змінити позицію.

