Не Венгрия и Словакия: 3 страны ЕС потратили на газ РФ больше, чем на помощь Украине

Франция, Бельгия и Испания потратили на российский сжиженный природный газ (СПГ) больше, чем на финансовую помощь Украине. Об этом говорится в докладе Greenpeace.

Отмечается, что с 2022 года по июнь 2025 года эти три страны израсходовали на закупку СПГ 34,3 млрд евро. Для сравнения, их совокупная поддержка Украины составила 21,2 млрд евро.

По данным Greenpeace, в первой половине 2025 года ЕС импортировал 12,8 млрд кубометров российского СПГ. Это на 67% больше, если проводить параллель с аналогичным периодом 2021 года, до полномасштабного вторжения России в Украину.

До февраля 2022 года российский газ, включая трубопроводный и СПГ, обеспечивал около 45% потребностей Европы в энергии. После вторжения ЕС начал активно сокращать зависимость от российских энергоресурсов.

Еврокомиссия предложила полностью прекратить импорт всех российских ископаемых видов топлива к 2027 году. Большинство стран ЕС поддержали инициативу, однако Словакия и Венгрия выступили против.

Российский газ попал под санкции ЕС, США и их союзников. Ограничения касаются транзита, инвестиций и постепенного отказа от долгосрочных контрактов.

В 19-м пакете санкций против России, который еще предстоит поддержать странам ЕС, предлагается запретить импорт российского СПГ к концу 2026 года. Это на год раньше первоначальных планов, и инициатива связана с давлением со стороны США и Дональда Трампа.

Чтобы снизить зависимость от России, ЕС планирует увеличить закупки СПГ в США. В 2021 году доля американского газа составляла 28% импорта ЕС, а к 2024 году выросла до 45%.

Большая часть СПГ поступает в Европу от российской компании Yamal LNG. По данным отчета, с 2022 по 2024 год компания увеличила выручку на 34 млрд евро и заплатила около 8 млрд евро налогов в бюджет России.

По данным Greenpeace, на эту сумму Россия могла бы закупить 270 тысяч дронов Shahed. В марте 2025 года около 1000 таких дронов использовалось для атак на Украину каждую неделю.

