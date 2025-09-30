Не Угорщина та Словаччина: 3 країни ЄС витратили на газ РФ більше, ніж на допомогу Україні

Франція, Бельгія та Іспанія витратили на російський скраплений природний газ (СПГ) більше, ніж на фінансову допомогу Україні. Про це йдеться у доповіді Greenpeace.

Закупка СПГ. Фото: з відкритих джерел

Зазначається, що з 2022 року до червня 2025 року ці три країни витратили на закупівлю ЗПГ 34,3 млрд євро. Для порівняння, їхня сукупна підтримка України склала 21,2 млрд євро.

За даними Greenpeace, у першій половині 2025 року ЄС імпортував 12,8 млрд. кубометрів російського СПГ. Це на 67% більше, якщо проводити паралель із аналогічним періодом 2021 року, до повномасштабного вторгнення Росії до України.

До лютого 2022 року російський газ, включаючи трубопровідний та СПГ, забезпечував близько 45% потреб Європи в енергії. Після вторгнення ЄС почав активно скорочувати залежність від російських енергоресурсів.

Єврокомісія запропонувала повністю припинити імпорт усіх російських копалин палива до 2027 року. Більшість країн ЄС підтримали ініціативу, проте Словаччина та Угорщина виступили проти.

Російський газ потрапив під санкції ЄС, США та їхніх союзників. Обмеження стосуються транзиту, інвестицій та поступової відмови від довгострокових контрактів.

У 19-му пакеті санкцій проти Росії, який ще належить підтримати країнам ЄС, пропонується заборонити імпорт російського ЗПГ до кінця 2026 року. Це на рік раніше за початкові плани, і ініціатива пов'язана з тиском з боку США та Дональда Трампа.

Щоб знизити залежність від Росії, ЄС планує збільшити закупівлю СПГ у США. 2021 року частка американського газу становила 28% імпорту ЄС, а до 2024 року зросла до 45%.

Більшість СПГ надходить до Європи від російської компанії Yamal LNG. За даними звіту, з 2022 по 2024 рік компанія збільшила виторг на 34 млрд євро і заплатила близько 8 млрд євро податків до бюджету Росії.

За даними Greenpeace, на цю суму Росія могла б закупити 270 тисяч дронів Shahed. У березні 2025 року близько 1000 таких дронів використовувалося для атак на Україну щотижня.

Читайте також на порталі "Коментарі" — ЄС планує нову заборону для Росії: деталі



