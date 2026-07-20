Санкції проти Росії тріскотять по швах: країни ЄС почали шокувати заявами

У Європейському Союзі посилюються розбіжності довкола чергового пакету санкцій проти Росії. Дедалі більше держав потребують спеціальних винятків для власного бізнесу, що ставить під загрозу ефективність нових заходів. Про це повідомляє Financial Times з посиланням на кількох дипломатів ЄС, які безпосередньо беруть участь у переговорах.

Європейський Союз. Фото: з відкритих джерел

За їхніми словами, європейські уряди дедалі частіше оцінюють санкційні ініціативи не з політичного, а з економічного погляду.

Один із співрозмовників видання визнав, що колишній принцип безумовної підтримки санкційного тиску поступово поступається місцем прагматичним розрахункам. Якщо раніше головним аргументом була солідарність з Україною, то тепер багато столиць прагнуть мінімізувати втрати національних компаній.

Найгостріші суперечки розгорнулися навколо окремих галузей економіки. Так, Греція вимагає зберегти можливість перевезення російського зрідженого газу до третіх країн. За даними FT, заборона перш за все вдарила б по грецькій судноплавній компанії Dynagas, яка після початку повномасштабної війни продовжила транспортування російського ЗПГ.

Водночас Німеччина та Португалія виступають проти обмежень імпорту російської риби, пояснюючи це інтересами власних переробних підприємств. Франція та Італія пропонують пом'якшити ініціативу щодо заборони видачі віз російським військовим, а Австрія знову наполягає на розморожуванні близько двох мільярдів євро російських активів для компенсації втрат банку Raiffeisen.

За словами європейських дипломатів, масштаби вимог щодо винятків стали рекордними. Вони попереджають, що, якщо кожна країна домагатиметься власних послаблень, черговий пакет санкцій ризикує втратити реальну силу і перетворитися лише на символічний політичний документ.

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