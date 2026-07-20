Не Угорщина: яка країна несподівано блокує 21-й пакет санкцій ЄС проти РФ

Європейський Союз опинився перед новими труднощами у спробі погодити 21-й пакет санкцій проти Росії. Якщо раніше головними противниками посилення обмежень традиційно вважалися Угорщина та Словаччина, то цього разу ключову роль у блокуванні окремих положень пакета відіграє Греція. Крім того, до неї також приєдналася Болгарія.

Греція блокує нові санкції ЄС проти Росії. Фото з відкритих джерел

Кандидат політичних наук та експерт-міжнародник Станіслав Желіховський пояснює, що новий пакет санкцій проти Росії передбачає обмеження російських банків, криптовалютних сервісів, підприємств військово-промислового комплексу, виробників безпілотників, а також додаткові заходи щодо тіньового флоту та експорту російського зрідженого природного газу (LNG). Саме енергетичний блок став найбільш суперечливою частиною пакета.

"Проте Україну найбільше турбують енергетичний блок і морські перевезення. Якщо раніше основними опонентами жорстких санкцій найчастіше виступали Угорщина, Словаччина, деякі інші країни ЄС, то цього разу одним із ключових противників саме цього проєкту жорсткого антиросійського санкційного пакета виступає Греція, а також Болгарія", — стверджує Желіховський.

За його словами, Афіни виступають проти заборони транспортування російського LNG до третіх країн, оскільки це безпосередньо зачіпає інтереси грецького судноплавного бізнесу. Зокрема, йдеться про компанію Dynagas, яку вважають одним з найбільших світових перевізників російського зрідженого газу. За інформацією європейських дипломатів, грецька сторона попередила, що такі обмеження можуть знищити бізнес компанії, яка транспортувала мільйони тонн російського LNG

"Маємо розуміти, що тут усе впирається у гроші. І саме це стає перешкодою для ухвалення тих чи інших пакетів санкцій ЄС", — зазначив Желіховський.

Через відсутність консенсусу країни ЄС були змушені тимчасово продовжити дію чинної стелі цін на російську нафту. Це дозволяє уникнути автоматичного зростання доходів Москви на тлі коливань світових цін, водночас даючи Брюсселю додатковий час для пошуку компромісу.

Однак Желіховський попередив, що затягування переговорів може зіграти на користь Кремля. За його словами, Росія вже неодноразово використовувала паузи між обговоренням і запровадженням санкцій для адаптації своїх схем експорту та обходу обмежень. Тому чим довше тривають дискусії всередині ЄС, тим більше можливостей отримує Москва для мінімізації наслідків санкційного тиску.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що у Європейському Союзі посилюються розбіжності довкола чергового пакету санкцій проти Росії.