Не все так однозначно: кто внутри ЕС решил подыграть Трампу

Словацкий премьер встретился с Трампом и заявил о "глубоком кризисе" в ЕС

19 января 2026, 10:42
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо встретился с президентом США Дональдом Трампом в его резиденции Мар-а-Лаго вечером 17 января, они среди прочего подняли вопрос о "глубоком кризисе" в ЕС.

Не все так однозначно: кто внутри ЕС решил подыграть Трампу

Роберт Фицо. Фото: из открытых источников

"Было полное согласие в том, что ЕС является институтом, который находится в глубоком кризисе", – отметил словацкий премьер.

Отмечается, что Роберт Фицо и Дональд Трамп обсуждали международные вопросы, в частности ситуацию в Украине.

По словам Роберта Фицо, он подтвердил "ориентированный на мир" подход Словакии, утверждая, что дипломатия должна преобладать над военными решениями в условиях "других чувствительных международных событий".

Словацкий премьер не упоминал публично Гренландию или Венесуэлу, несмотря на то, что его правительство ранее поддерживало Данию и критиковало задержание венесуэльского лидера Николаса Мадуро как нарушение международного права.

Фицо добавил, что они с Трампом также обсудили конкурентоспособность ЕС, энергетическую и миграционную политику.

Он назвал приглашение Трампа признаком "большого уважения и доверия", а сами переговоры описал как неформальные и открытые.

Читайте также на портале "Комментарии" — премьер-министр Словакии Роберт Фицо подверг резкой критике Украину, назвав ее "черной дырой", из-за которой, по его словам, исчезают миллиарды евро из бюджета Европейского Союза. Словацкий лидер считает, что есть лучшие страны-кандидаты на членство в ЕС, чем Украина.

Роберт Фицо в Facebook опубликовал видео из своего выступления на местном радио, где он критикует Украину.

"Украина – это черная дыра, через которую исчезают миллиарды евро, рациональное экономическое мышление и устойчивое будущее Евросоюза", – написал Фицо.



