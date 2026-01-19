Не все так однозначно: хто всередині ЄС вирішив підіграти Трампу

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо зустрівся з президентом США Дональдом Трампом у його резиденції Мар-а-Лаго ввечері 17 січня, вони серед іншого порушили питання про "глибоку кризу" в ЄС.

Роберт Фіцо. Фото: з відкритих джерел

"Була повна згода у тому, що ЄС є інститутом, який перебуває у глибокій кризі", – зазначив словацький прем'єр.

Зазначається, що Роберт Фіцо та Дональд Трамп обговорювали міжнародні питання, зокрема ситуацію в Україні.

За словами Роберта Фіцо, він підтвердив "орієнтований на мир" підхід Словаччини, стверджуючи, що дипломатія має переважати військові рішення в умовах "інших чутливих міжнародних подій".

Словацький прем'єр не згадував публічно Гренландію чи Венесуелу, незважаючи на те, що його уряд раніше підтримував Данію та критикував затримання венесуельського лідера Ніколаса Мадуро як порушення міжнародного права.

Фіцо додав, що вони з Трампом також обговорили конкурентоспроможність ЄС, енергетичну та міграційну політику.

Він назвав запрошення Трампа ознакою "великої поваги та довіри", а самі переговори описав як неформальні та відкриті.

Читайте також на порталі "Коментарі" — прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо різко критикував Україну, назвавши її "чорною діркою", через яку, за його словами, зникають мільярди євро з бюджету Європейського Союзу. Словацький лідер вважає, що є кращі країни-кандидати на членство у ЄС, ніж Україна.

Роберт Фіцо у Facebook опублікував відео зі свого виступу на місцевому радіо, де він критикує Україну.

"Україна – це чорна діра, через яку зникають мільярди євро, раціональне економічне мислення та стійке майбутнє Євросоюзу", – написав Фіцо.