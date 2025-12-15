Премьер Словакии Фицо назвал Украину "черной дырой": какая причина

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо подверг резкой критике Украину, назвав ее "черной дырой", из-за которой, по его словам, исчезают миллиарды евро из бюджета Европейского Союза. Словацкий лидер считает, что есть лучшие страны-кандидаты на членство в ЕС, чем Украина.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Фото из открытых источников

Роберт Фицо в Facebook опубликовал видео из своего выступления на местном радио, где он критикует Украину.

"Украина – это черная дыра, через которую исчезают миллиарды евро, рациональное экономическое мышление и устойчивое будущее Евросоюза", – написал Фицо.

Отдельно премьер Словакии подверг критике, как он утверждает, политическое давление со стороны Брюсселя на лидеров государств-членов. По его словам, страны, выражающие сомнения в дальнейшем финансировании военной помощи Украине, автоматически стигматизируются в рамках Евросоюза.

Фицо также заявил, что Украина "совершенно не станет" членом ЕС до 1 января 2027 года. Он напомнил, что для вступления необходимо единогласное согласие всех стран-членов, и предположил, что даже государства, ныне поддерживающие Киев в войне с Россией, впоследствии могут выступить против присоединения Украины к союзу.

Словацкий премьер добавил, что Сербия, Черногория и Албания якобы "в сотню раз лучше подготовлены" к членству в ЕС, чем Украина.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Роберт Фицо пообещал блокировать "репарационный кредит" Украине при любых обстоятельствах. Он подчеркнул, что не будет голосовать за выделение средств на войну, ссылаясь на свою "мирную политику".

Также "Комментарии" писали, что премьер Венгрии Виктор Орбан подверг резкой критике решение ЕС о бессрочном замораживании российских активов и везет в Брюссель 1,6 млн анкет, чтобы сорвать помощь Украине.