Не все так однозначно: в какой стране ЕС наложили вето на закон в отношении российского "Лукойла"

Президент Болгарии Румен Радев наложил вето на законопроект об инвестициях относительно условий возможной продажи в стране активов российской компании "Лукойл", принятый парламентом 24 октября. Об этом говорится в публикации болгарского издания "24 часа".

Лукойл. Фото: из открытых источников

Согласно принятым поправкам, сделки с недвижимым имуществом, некоторым движимым имуществом, а также корпоративными правами четырех компаний, контролируемых "Лукойлом", могут осуществляться только по решению правительства.

При этом Кабинет министров должен был бы действовать исключительно после положительного заключения Государственного агентства "Национальная безопасность" (ГАНС).

Как пишет издание, Радев обжаловал положение о том, что такие сделки в обязательном порядке должны проводиться под контролем Государственного агентства национальной безопасности, которое должно выдать письменное заключение о возможности продажи активов.

"Принятый закон ставит правительство в функциональную и оперативную зависимость от Государственного агентства национальной безопасности, что конституционно недопустимо", — отметил президент, вернув закон на обсуждение в парламент.

Стоит отметить, ранее "Politico" писало о том, что правительство Болгарии хочет подать ходатайство об освобождении от санкций США против "Лукойла", поскольку опасается, что экономические ограничения приведут к протестам и падению власти.

СМИ отмечало, что ранее президент США Дональд Трамп объявил о введении санкций в отношении двух крупнейших российских нефтяных компаний — "Роснефти" и "Лукойла", что побудило ряд стран ЕС, в которых работают эти компании, постараться получить исключения. В Болгарии находится крупный НПЗ в Бургасе, принадлежащий "Лукойлу". Он обеспечивает до 80% потребностей страны в топливе. Компания исторически имела большое экономическое влияние на Болгарию.



