Санкции против "Лукойла" могут ухудшить жизнь не только России: какую страну ЕС начнет «штормить»

Правительство Болгарии хочет подать ходатайство об освобождении от санкций США против "Лукойла", поскольку опасается, что экономические ограничения приведут к протестам и падению власти. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в публикации "Politico".

Санкции против "Лукойла". Фото: из открытых источников

СМИ отмечает, ранее президент США Дональд Трамп объявил о введении санкций в отношении двух крупнейших российских нефтяных компаний — "Роснефти" и "Лукойла", что побудило ряд стран ЕС, в которых работают эти компании, постараться получить исключения.

В Болгарии находится крупный НПЗ в Бургасе, принадлежащий "Лукойлу". Он обеспечивает до 80% потребностей страны в топливе. Компания исторически имела большое экономическое влияние на Болгарию.

На этом фоне правительство страны обратилось в Вашингтон с вопросом, как ему следует подать запрос на исключение из санкций. По словам источников издания, правительство обеспокоено тем, что санкции могут привести к остановке работы НПЗ, что в свою очередь приведет к масштабному дефициту топлива и протестам.

По мнению экспертов, это даже может ускорить падение правительства. Однако аналитики отмечают, что подобные утверждения могут быть тактикой запугивания со стороны правительства.

