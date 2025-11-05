Не все так однозначно: в якій країні ЄС наклали вето на закон щодо російського "Лукойлу"

Президент Болгарії Румен Радєв наклав вето на законопроект про інвестиції щодо умов можливого продажу в країні активів російської компанії "Лукойл", ухвалений парламентом 24 жовтня. Про це йдеться у публікації болгарського видання "24 години".

Лукойл. Фото: з відкритих джерел

Згідно з прийнятими поправками, угоди з нерухомим майном, деяким рухомим майном, а також корпоративними правами чотирьох компаній, що контролюються "Лукойлом", можуть здійснюватися лише за рішенням уряду.

При цьому Кабінет міністрів мав би діяти лише після позитивного висновку Державного агентства "Національна безпека" (ДАНС).

Як пише видання, Радєв оскаржив положення про те, що такі угоди в обов'язковому порядку мають проводитися під контролем Державного агентства національної безпеки, яке має видати письмовий висновок щодо можливості продажу активів.

"Прийнятий закон ставить уряд у функціональну та оперативну залежність від Державного агентства національної безпеки, що конституційно неприпустимо", — зазначив президент, повернувши закон на обговорення до парламенту.

Варто зазначити, що раніше "Politico" писало про те, що уряд Болгарії хоче подати клопотання про звільнення від санкцій США проти "Лукойлу", оскільки побоюється, що економічні обмеження призведуть до протестів і падіння влади.

ЗМІ зазначало, що раніше президент США Дональд Трамп оголосив про введення санкцій щодо двох найбільших російських нафтових компаній — "Роснефти" та "Лукойлу", що спонукало низку країн ЄС, у яких працюють ці компанії, постаратися отримати винятки. У Болгарії знаходиться великий НПЗ у Бургасі, що належить "Лукойлу". Він забезпечує до 80% потреб країни у паливі. Компанія історично мала великий економічний вплив на Болгарію.



