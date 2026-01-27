Неожиданный поворот: передачу какого-то оружия Украине блокирует Франция

В Европейском Союзе обострились споры по поводу использования масштабного европейского кредита на закупку вооружения для Украины. Камнем преткновения стал вопрос приобретения военной техники за пределами ЕС, в том числе британского производства.

Ракета Storm Shadows. Фото: из открытых источников

Как сообщает The Telegraph, Франция выступила против смягчения правил, позволяющих Киеву направлять часть средств европейского кредита на закупку британского вооружения. Париж настаивает, что деньги нового финансового инструмента должны использоваться исключительно внутри Евросоюза с приоритетом европейской оборонной промышленности.

Речь идет о кредите в размере 90 млрд. евро, значительная часть которого предназначена для финансирования военной помощи Вооруженным силам Украины. По действующим правилам не менее двух третей этих средств должны направляться на закупки у европейских и украинских производителей, что существенно ограничивает возможность приобретения оружия вне ЕС.

В то же время, коалиция из 11 стран Евросоюза предложила ослабить ограничения, чтобы Украина могла закупать британское вооружение, в частности крылатые ракеты Storm Shadow. По данным издания, украинская сторона оценивает потребность в вооружении неевропейского производства в 24 млрд евро в 2026 году, в частности, в системах ПВО Patriot и ракетах большой дальности.

Франция, однако, отвергла эту инициативу, аргументируя позицию необходимостью укрепления стратегической автономии ЕС. Такой подход вызвал критику со стороны ряда государств, которые считают, что внутренние споры могут ослабить способность Украины противостоять воздушным атакам России.

По информации The Telegraph, страны Балтии, Скандинавии, а также Польша, Румыния, Чехия и Нидерланды поддерживают более гибкий подход. Еще несколько государств, включая Германию, неформально выступают за привлечение Великобритании к оборонным закупкам, однако официально к коалиции пока не присоединились.

