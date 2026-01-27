logo_ukra

Головна Новини Світ ЄС Несподіваний поворот: передачу якоїсь зброї Україні блокує Франція
commentss НОВИНИ Всі новини

Несподіваний поворот: передачу якоїсь зброї Україні блокує Франція

Париж наполягає на витрачанні 90 млрд євро лише всередині ЄС, попри потреби ЗСУ та тиск з боку партнерів

27 січня 2026, 07:14
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

В Європейському Союзі загострилися суперечки щодо використання масштабного європейського кредиту на закупівлю озброєння для України. Каменем спотикання стало питання придбання військової техніки за межами ЄС, зокрема британського виробництва.

Несподіваний поворот: передачу якоїсь зброї Україні блокує Франція

Ракета Storm Shadows. Фото: із відкритих джерел

Як повідомляє The Telegraph, Франція виступила проти пом’якшення правил, які дозволили б Києву спрямовувати частину коштів європейського кредиту на закупівлю британського озброєння. Париж наполягає, що гроші нового фінансового інструменту мають використовуватися виключно всередині Євросоюзу з пріоритетом для європейської оборонної промисловості.

Йдеться про кредит у розмірі 90 млрд євро, значна частина якого призначена для фінансування військової допомоги Збройним силам України. За чинними правилами, не менш як дві третини цих коштів повинні спрямовуватися на закупівлі у європейських та українських виробників, що суттєво обмежує можливість придбання зброї поза межами ЄС.

Водночас коаліція з 11 країн Євросоюзу запропонувала послабити обмеження, аби Україна могла закуповувати британське озброєння, зокрема крилаті ракети Storm Shadow. За даними видання, українська сторона оцінює потребу в озброєнні неєвропейського виробництва у 24 млрд євро у 2026 році, зокрема в системах ППО Patriot та ракетах великої дальності.

Франція, однак, відкинула цю ініціативу, аргументуючи позицію необхідністю зміцнення стратегічної автономії ЄС. Такий підхід уже викликав критику з боку низки держав, які вважають, що внутрішні суперечки можуть послабити здатність України протистояти повітряним атакам Росії.

За інформацією The Telegraph, країни Балтії, Скандинавії, а також Польща, Румунія, Чехія та Нідерланди підтримують більш гнучкий підхід. Ще кілька держав, включно з Німеччиною, неформально виступають за залучення Великої Британії до оборонних закупівель, однак офіційно до коаліції поки не приєдналися.

Читайте також на порталі "Коментарі" - США більше не союзники: у Франції натякнули на готовність піти на радикальні кроки.




Джерело: https://www.telegraph.co.uk/world-news/2026/01/26/france-opposes-eu-plan-to-buy-british-storm-shadows-ukraine/
