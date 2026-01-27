Несподіваний поворот: передачу якоїсь зброї Україні блокує Франція

В Європейському Союзі загострилися суперечки щодо використання масштабного європейського кредиту на закупівлю озброєння для України. Каменем спотикання стало питання придбання військової техніки за межами ЄС, зокрема британського виробництва.

Ракета Storm Shadows. Фото: із відкритих джерел

Як повідомляє The Telegraph, Франція виступила проти пом’якшення правил, які дозволили б Києву спрямовувати частину коштів європейського кредиту на закупівлю британського озброєння. Париж наполягає, що гроші нового фінансового інструменту мають використовуватися виключно всередині Євросоюзу з пріоритетом для європейської оборонної промисловості.

Йдеться про кредит у розмірі 90 млрд євро, значна частина якого призначена для фінансування військової допомоги Збройним силам України. За чинними правилами, не менш як дві третини цих коштів повинні спрямовуватися на закупівлі у європейських та українських виробників, що суттєво обмежує можливість придбання зброї поза межами ЄС.

Водночас коаліція з 11 країн Євросоюзу запропонувала послабити обмеження, аби Україна могла закуповувати британське озброєння, зокрема крилаті ракети Storm Shadow. За даними видання, українська сторона оцінює потребу в озброєнні неєвропейського виробництва у 24 млрд євро у 2026 році, зокрема в системах ППО Patriot та ракетах великої дальності.

Франція, однак, відкинула цю ініціативу, аргументуючи позицію необхідністю зміцнення стратегічної автономії ЄС. Такий підхід уже викликав критику з боку низки держав, які вважають, що внутрішні суперечки можуть послабити здатність України протистояти повітряним атакам Росії.

За інформацією The Telegraph, країни Балтії, Скандинавії, а також Польща, Румунія, Чехія та Нідерланди підтримують більш гнучкий підхід. Ще кілька держав, включно з Німеччиною, неформально виступають за залучення Великої Британії до оборонних закупівель, однак офіційно до коаліції поки не приєдналися.

