США більше не союзники: у Франції натякнули на готовність піти на радикальні кроки

У Національних зборах Франції вперше може бути розглянута парламентська ініціатива щодо виходу країни з НАТО. Про це заявила в інтерв'ю німецькому виданню Berliner Zeitung віце-голова нижньої палати парламенту та представник лівої партії "Непокірна Франція" (LFI) Клеманс Гетте, яка виступила автором ініціативи.

За її словами, ідея виходу Франції з Північноатлантичного альянсу давно є частиною політичної лінії партії, однак у нинішніх умовах дискусія набула особливої актуальності. Гетте пов'язує це з тим, що США, за її оцінкою, ухвалили усвідомлене рішення повернутися до відкритої імперської політики.

Як аргументи політик наводить низку прикладів, серед яких — незаконне викрадення президента Венесуели Ніколаса Мадуро, загрози на адресу суверенних держав і заяви про анексію Гренландії. Також вона згадує санкції проти європейських чиновників, які виступають за регулювання діяльності американських цифрових корпорацій, тиск на Євросоюз під час укладання торгових угод та вимоги збільшення оборонних витрат країн НАТО до 5% ВВП.

На думку Гетте, такі витрати насамперед вигідні американському військово-промисловому комплексу та підривають стратегічну автономію Європи. Крім того, вона звинуватила США у втручанні у європейські вибори.

Все це, стверджує французький політик, свідчить про відмову Вашингтона від принципів міжнародного права та колективної безпеки, що фактично перетворює Європейський Союз на залежного партнера. У умовах, вважає Гетте, США більше не можна розглядати як союзника.

Вона наголосила, що збереження членства Франції у військовому альянсі, який очолює держава, яка діє поза межами міжнародного права, не є ні стійким, ні бажаним варіантом. За її словами, участь у НАТО створює для Парижа ризики втягування у конфлікти, які не відповідають національним інтересам, цінностям та міжнародним зобов'язанням країни.

Вихід з НАТО, на думку Гетте, дозволив би Франції відновити військову та дипломатичну незалежність і повернутися до статусу держави, що не приєдналася. При цьому вона підкреслює, що не йдеться про ізоляцію: навпаки, відмова від приналежності до "західного табору", на її думку, здатна посилити вплив Франції на міжнародній арені.

Як зазначає Berliner Zeitung, Гетте вважає, що на таких майданчиках, як Франкофонія, ООН, ОБСЄ та в діалозі з економіками, що розвиваються, Франція могла б активніше просувати співпрацю у сфері екології, пошуку альтернатив неоліберальної моделі, захисту спільних ресурсів людства та багатостороннього ядерного роззброєння.

За її словами, володіючи незалежним голосом, Франція зможе говорити "мовою загальнолюдських інтересів" і безпосередньо звертатися до народів світу.

