Несмотря на санкции ЕС: как Латвия помогает РФ зарабатывать деньги для войны

Латвийские компании закрывают глаза на введенные Евросоюзом и союзниками санкции, продолжая обслуживать российский "теневой флот", что приносит новые доходы в российскую казну. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "Delfi".

В материале говорится, что танкер Zircone, зарегистрированный под кипрским флагом, который базируется в Латвии, занимается заправкой судов. Большинство его клиентов – это суда из российского "теневого флота".

На прошлой неделе Zircone прибыл в Рижский порт, скорее всего, чтобы купить и загрузить судовое топливо. Судно пришвартовалось возле нефтепродуктового терминала компании SIA Ovi, которая занимается оптовой торговлей нефтепродуктами.

Представители компании Ovi не предоставили никакой информации ни о своих клиентах, ни о перегружаемых грузах. Однако из публично доступных баз данных судов следует, что во время короткого визита в Рижский порт на танкере Zircone была проведена проверка, во время которой обнаружили восемь нарушений в сфере безопасности.

Ранее сообщалось, что суда Zircone и Rina действуют осторожно — они прекращают обслуживание тех судов, которые включены в списки санкций ЕС или США.

Привлечь их к ответственности за нарушение других ограничений невозможно, поскольку для операций по бункеровке установлен исключительный статус, а именно освобождение от ряда санкционных требований. Оба судна длительное время работали под брендом латвийской компании Fast Bunkering, зарегистрированной на территории Рижского порта.

После полномасштабного вторжения России в Украину компания сменила название, адрес и владельцев, вероятно продолжив деятельность через другие зарегистрированные в Латвии фирмы.

По оценке экспертов, теневой флот позволил России за два года получить около 25 млрд долларов дополнительной прибыли, минуя установленные ценовые ограничения на нефть и санкции.

