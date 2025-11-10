Незважаючи на санкції ЄС: як Латвія допомагає РФ заробляти гроші для війни

Латвійські компанії заплющують очі на введені Євросоюзом та союзниками санкції, продовжуючи обслуговувати російський "тіньовий флот", що приносить нові доходи до російської скарбниці. Як повідомляє портал "Коментарі", про це повідомляє "Delfi".

У матеріалі йдеться про те, що танкер Zircone, зареєстрований під кіпрським прапором, який базується в Латвії, займається заправкою суден. Більшість його клієнтів — це судна з російського "тіньового флоту".

Минулого тижня Zircone прибув до Ризького порту, швидше за все, щоб купити та завантажити суднове паливо. Судно пришвартувалося біля нафтопродуктового терміналу компанії SIA Ovi, яка займається оптовою торгівлею нафтопродуктами.

Представники компанії Ovi не надали жодної інформації ні про своїх клієнтів, ні про вантажі, що перевантажуються. Проте з публічно доступних баз даних судів випливає, що під час короткого візиту до Ризького порту на танкері Zircone було проведено перевірку, під час якої виявили вісім порушень у сфері безпеки.

Раніше повідомлялося, що суди Zircone та Rina діють обережно — вони припиняють обслуговування тих судів, які включені до списків санкцій ЄС чи США.

Притягти їх до відповідальності за порушення інших обмежень неможливо, оскільки для операцій з бункерування встановлено винятковий статус, а саме звільнення з низки санкційних вимог. Обидва судна тривалий час працювали під брендом латвійської компанії Fast Bunkering, зареєстрованої на території Ризького порту.

Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну компанія змінила назву, адресу та власників, ймовірно продовживши діяльність через інші зареєстровані у Латвії фірми.

За оцінкою експертів, тіньовий флот дозволив Росії за два роки отримати близько 25 млрд доларів додаткового прибутку, минаючи встановлені цінові обмеження на нафту та санкції.

