Невеселые новости для Орбана: кому прогнозируют победу на выборах в Венгрии

В Венгрии оппозиционная партия "Тиса" Петера Мадяра, согласно опросам, получает 10% отрыва от правящей "Фидес" одиозного премьер-министра Виктора Орбана. Как сообщает издание "Комментарии", об этом сообщает венгерский портал Telex.

Виктор Орбан. Фото: из открытых источников

Опрос общественного мнения, проведенный компанией Zavecz Research с 19 по 24 января, показал, что "Тиса" увеличила поддержку с 47% в ноябре до 49% в январе. В то же время, пророссийский "Фидес" имеет поддержку 39% против 38% в ноябре.

"Тису" готовы поддержать 41% избирателей в возрасте до 39 лет. В то же время подавляющее число сторонников Орбана и его пророссийского курса — избиратели старше 59 лет: среди них готовы отдать голоса за друга российского диктатора 38%.

Также провластная "Фидес" пользуется популярностью у жителей сел и людей, имеющих исключительно начальное образование. "Тису" поддерживают избиратели, которые имеют высшее образование и живут в больших городах. В частности, в Будапеште "Тису" поддерживают 44% избирателей, а "Фидес" — только 21%.

Читайте на портале "Комментарии" — венгерский премьер-министр Виктор Орбан сделал новое громкое заявление в отношении Украины, обвинив Киев во вмешательстве в парламентские выборы в Венгрии.

Премьер поручил вызвать украинского посла в МИД в Будапеште. Об этом Орбан заявил в Facebook.

Венгерский премьер пожаловался на "грубые оскорбления и угрозы в адрес Венгрии и венгерского правительства", якобы прозвучавшие на прошлой неделе от украинских политиков и президента Владимира Зеленского.

"Наши органы национальной безопасности проанализировали эту последнюю атаку Украины и пришли к выводу, что эти события являются частью скоординированной серии мер Украины, направленных на вмешательство в выборы в Венгрии, но мы не можем позволить, чтобы кто-то ставил под угрозу суверенитет Венгрии или честность венгерских выборов", — сказал Орбан.



