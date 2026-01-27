logo_ukra

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.13

EUR/UAH

51.06

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Світ ЄС Невеселі новини для Орбана: кому прогнозують перемогу на виборах в Угорщині
commentss НОВИНИ Всі новини

Невеселі новини для Орбана: кому прогнозують перемогу на виборах в Угорщині

В Угорщині опитування показують перевагу опозиції

27 січня 2026, 13:03
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

В Угорщині опозиційна партія "Тиса" Петера Мадяра, згідно з опитуваннями, отримує 10% відриву від правлячої "Фідес" одіозного прем'єр-міністра Віктора Орбана. Як інформує видання "Коментарі", про це повідомляє угорський портал Telex.

Невеселі новини для Орбана: кому прогнозують перемогу на виборах в Угорщині

Віктор Орбан. Фото: із відкритих джерел

Опитування громадської думки, яке провела компанія Zavecz Research з 19 по 24 січня, показало, що "Тиса" збільшила підтримку з 47% у листопаді до 49% у січні. Водночас проросійський "Фідес" має підтримку 39% проти 38% у листопаді.

"Тису" готові підтримати 41% виборців віком до 39 років. Водночас переважна кількість прихильників Орбана та його проросійського курсу — виборці віком понад 59 років: серед них готові віддати голоси за друга російського диктатора 38%.

Також провладна "Фідес" має популярність у мешканців сіл та людей, які мають виключно початкову освіту. "Тису" ж підтримують виборці, які мають вищу освіту та живуть у великих містах. Зокрема в Будапешті "Тису" підтримують 44% виборців, а "Фідес" — тільки 21%.

Читайте також на порталі "Коментарі" — угорський прем’єр-міністр Віктор Орбан зробив нову гучну заяву щодо України, звинувативши Київ у втручанні в парламентські вибори в Угорщині.

Прем’єр доручив викликати українського посла до МЗС у Будапешті. Про це Орбан заявив у Facebook. 

Угорський прем’єр поскаржився на "грубі образи та погрози на адресу Угорщини та угорського уряду", що нібито прозвучали минулого тижня від українські політиків та президента Володимира Зеленського.

"Наші органи нацбезпеки проаналізували цю останню атаку України і дійшли висновку, що ці події є частиною скоординованої серії заходів України, спрямованих на втручання у вибори в Угорщині, але ми не можемо дозволити, щоб хтось ставив під загрозу суверенітет Угорщини або чесність угорських виборів", — сказав Орбан.




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://telex.hu/belfold/2026/01/26/tisza-part-fidesz-zavech-research-partlreferenciak-kozvelemeny-kutatas
Теги:

Новини

Всі новини