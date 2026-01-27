Невеселі новини для Орбана: кому прогнозують перемогу на виборах в Угорщині

В Угорщині опозиційна партія "Тиса" Петера Мадяра, згідно з опитуваннями, отримує 10% відриву від правлячої "Фідес" одіозного прем'єр-міністра Віктора Орбана. Як інформує видання "Коментарі", про це повідомляє угорський портал Telex.

Віктор Орбан. Фото: із відкритих джерел

Опитування громадської думки, яке провела компанія Zavecz Research з 19 по 24 січня, показало, що "Тиса" збільшила підтримку з 47% у листопаді до 49% у січні. Водночас проросійський "Фідес" має підтримку 39% проти 38% у листопаді.

"Тису" готові підтримати 41% виборців віком до 39 років. Водночас переважна кількість прихильників Орбана та його проросійського курсу — виборці віком понад 59 років: серед них готові віддати голоси за друга російського диктатора 38%.

Також провладна "Фідес" має популярність у мешканців сіл та людей, які мають виключно початкову освіту. "Тису" ж підтримують виборці, які мають вищу освіту та живуть у великих містах. Зокрема в Будапешті "Тису" підтримують 44% виборців, а "Фідес" — тільки 21%.

угорський прем'єр-міністр Віктор Орбан зробив нову гучну заяву щодо України, звинувативши Київ у втручанні в парламентські вибори в Угорщині.

Прем’єр доручив викликати українського посла до МЗС у Будапешті. Про це Орбан заявив у Facebook.

Угорський прем’єр поскаржився на "грубі образи та погрози на адресу Угорщини та угорського уряду", що нібито прозвучали минулого тижня від українські політиків та президента Володимира Зеленського.

"Наші органи нацбезпеки проаналізували цю останню атаку України і дійшли висновку, що ці події є частиною скоординованої серії заходів України, спрямованих на втручання у вибори в Угорщині, але ми не можемо дозволити, щоб хтось ставив під загрозу суверенітет Угорщини або чесність угорських виборів", — сказав Орбан.



