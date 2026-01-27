Невеселі новини для Орбана: кому прогнозують перемогу на виборах в Угорщині

Рубрики
Кравцев Сергей
В Угорщині опозиційна партія "Тиса" Петера Мадяра, згідно з опитуваннями, отримує 10% відриву від правлячої "Фідес" одіозного прем'єр-міністра Віктора Орбана. Як інформує видання "Коментарі", про це повідомляє угорський портал Telex.
Віктор Орбан. Фото: із відкритих джерел
Опитування громадської думки, яке провела компанія Zavecz Research з 19 по 24 січня, показало, що "Тиса" збільшила підтримку з 47% у листопаді до 49% у січні. Водночас проросійський "Фідес" має підтримку 39% проти 38% у листопаді.
"Тису" готові підтримати 41% виборців віком до 39 років. Водночас переважна кількість прихильників Орбана та його проросійського курсу — виборці віком понад 59 років: серед них готові віддати голоси за друга російського диктатора 38%.
Також провладна "Фідес" має популярність у мешканців сіл та людей, які мають виключно початкову освіту. "Тису" ж підтримують виборці, які мають вищу освіту та живуть у великих містах. Зокрема в Будапешті "Тису" підтримують 44% виборців, а "Фідес" — тільки 21%.
Читайте також на порталі "Коментарі" — угорський прем’єр-міністр Віктор Орбан зробив нову гучну заяву щодо України, звинувативши Київ у втручанні в парламентські вибори в Угорщині.
Прем’єр доручив викликати українського посла до МЗС у Будапешті. Про це Орбан заявив у Facebook.
Угорський прем’єр поскаржився на "грубі образи та погрози на адресу Угорщини та угорського уряду", що нібито прозвучали минулого тижня від українські політиків та президента Володимира Зеленського.