Головна Новини Світ Європа Україна «ставить під загрозу суверенітет» Угорщини: Орбан зробив нову гучну заяву
commentss НОВИНИ Всі новини

Україна «ставить під загрозу суверенітет» Угорщини: Орбан зробив нову гучну заяву

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан доручив викликати українського посла в МЗС

27 січня 2026, 00:16
Автор:
avatar

Маламура Сергій

Угорський прем’єр-міністр Віктор Орбан зробив нову гучну заяву щодо України, звинувативши Київ у втручанні в парламентські вибори в Угорщині.

Україна «ставить під загрозу суверенітет» Угорщини: Орбан зробив нову гучну заяву

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан. Фото: з відкритих джерел

Прем’єр доручив викликати українського посла до МЗС у Будапешті. Про це Орбан заявив у Facebook. 

Угорський прем’єр поскаржився на "грубі образи та погрози на адресу Угорщини та угорського уряду", що нібито прозвучали минулого тижня від українські політиків та президента Володимира Зеленського.

"Наші органи нацбезпеки проаналізували цю останню атаку України і дійшли висновку, що ці події є частиною скоординованої серії заходів України, спрямованих на втручання у вибори в Угорщині, але ми не можемо дозволити, щоб хтось ставив під загрозу суверенітет Угорщини або чесність угорських виборів", — сказав Орбан.

За словами угорського прем’єра, він доручив міністру закордонних справ Петеру Сійярто запросити до себе посла України в Угорщині.

"Ми будемо захищати суверенітет і інтереси Угорщини", — додав Орбан.

Як повідомляв портал "Коментарі", прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан різко відреагував на коментар президента України Володимира Зеленського, в якому пролунала фраза про "потиличник для Віктора". Орбан сприйняв це як особисту образу. 

Глава угорського уряду звинуватив Зеленського в тому, що той, на його думку, "не здатний або не прагне" завершити війну, а також назвав висловлювання українського президента "свідомо підібраними образливими формулюваннями". Водночас Орбан знову підтвердив позицію Будапешта щодо відмови від надання Україні військової допомоги, підкресливши, що Угорщина не змінюватиме цього курсу.



Джерело: https://www.facebook.com/orbanviktor
