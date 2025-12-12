Жодної копійки Україні: яка країна пообіцяла блокувати "репараційний кредит"

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що його країна виступить проти пропозиції Єврокомісії щодо надання Україні репараційної позики за рахунок заморожених російських активів, якщо ці гроші планують направити на оборонні потреби. Про це прем'єр написав зі своєї сторінки Х.

Роберт Фіцо. Фото: з відкритих джерел

Фіцо повідомив, що надіслав офіційний лист голові Європейської ради Антоніу Коште, у якому попередив: Словаччина блокуватиме будь-які рішення ЄС щодо фінансування військової підтримки України у 2026-2027 роках.

За словами словацького прем'єра, конфлікт в Україні "не має військового рішення", а стратегія ЄС за допомогою Києва є "неправильною та неефективною". Він наголосив, що не голосуватиме за виділення коштів на війну, посилаючись на свою "мирну політику".

Глава словацького уряду також позитивно висловився про "мирні ініціативи" президента США Дональда Трампа, заявивши, що використання російських активів на потреби оборони нібито може стати на заваді американським планам повоєнного відновлення України.

У своїй промові він розкритикував Київ, згадавши про "корупційні скандали" та припинення транзиту газу. За його словами, останнє завдало Словаччині збитків.

Водночас політик наголосив, що його уряд "залишається відповідальним партнером" у гуманітарних питаннях: країна прийняла близько 200 тисяч українських біженців і працює над новими інфраструктурними проектами.

Фіцо також підтвердив підтримку вступу України до ЄС, але зазначив, що серед держав-членів зростає скепсис щодо швидкого просування Києва цим шляхом.

