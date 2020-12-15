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Новый этап: В Бельгии создали "коронавирусную" религию

Последователей призывают посещать службу каждое воскресенье в 11:00

сегодня, 14:08
Автор:

Татьяна Лозовенко

Владелец бельгийского бара в Остенде сообщил в социальных сетях о формировании новой религии. Предприниматель был недоволен тем, что правительство разрешило некоторые религиозные церемонии в Бельгии, но сохранило запрет на бизнес, и основал новую религию для тех, кто хочет посещать службу для ведения бизнеса, чтобы обойти "коронавирусные" ограничения. Об этом пишет The Brussels Times.

Новый этап: В Бельгии создали "коронавирусную" религию

Ксавье Троизи, владелец Café Crayon в Остенде, сообщил в социальных сетях, что это также позволит ему видеть своих клиентов каждое воскресенье, хотя бы в таком формате.

"Последователи, поклонники и другие фанаты! Те, кто верит в Crayonism, теперь могут посещать службу каждое воскресенье в 11:00", — написав Троизи в посте.

Как пишет издание, несмотря на растущий интерес к его заявлению, Троизи ясно дал понять, что на самом деле не собирается реализовывать этот план.

"Я думаю, что делают неправильно, позволяя одной группе людей делать то, что не разрешено другим", — сказала Троизи.

"Неужели посадить одного человека в парикмахерское кресло опаснее, чем 15 человек на службе? Работать над чьими-то ногтями за оргстеклом или сидеть в кресле, чтобы сделать тату, опаснее, чем это?" 

С прошлого воскресенья религиозные службы в Бельгии снова могут проводиться с максимум 15 участниками, но подобные послабления для других секторов не введены.

Напомним, Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) намерено утвердить вакцину против COVID-19, разработанную Pfizer и BioNTech 23 декабря

Ранее "Комментарии" сообщали, что неизвестный открыл стрельбу и ранил трех людей на улице Миддлтон-роуд в Хакни, Лондон. Один из пострадавших в тяжелом состоянии, двое других находятся в одной из больниц Великобритании.




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Источник: https://www.brusselstimes.com/belgium/145544/belgian-bar-owner-founds-religion-to-bypass-lockdown-rules-religious-services-jewish-community-bars-cafe-crayon-ostend-hospitality-industry/
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