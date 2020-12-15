Новый этап: В Бельгии создали "коронавирусную" религию

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Татьяна Лозовенко
Владелец бельгийского бара в Остенде сообщил в социальных сетях о формировании новой религии. Предприниматель был недоволен тем, что правительство разрешило некоторые религиозные церемонии в Бельгии, но сохранило запрет на бизнес, и основал новую религию для тех, кто хочет посещать службу для ведения бизнеса, чтобы обойти "коронавирусные" ограничения. Об этом пишет The Brussels Times.
Ксавье Троизи, владелец Café Crayon в Остенде, сообщил в социальных сетях, что это также позволит ему видеть своих клиентов каждое воскресенье, хотя бы в таком формате.
Как пишет издание, несмотря на растущий интерес к его заявлению, Троизи ясно дал понять, что на самом деле не собирается реализовывать этот план.
С прошлого воскресенья религиозные службы в Бельгии снова могут проводиться с максимум 15 участниками, но подобные послабления для других секторов не введены.
Напомним, Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) намерено утвердить вакцину против COVID-19, разработанную Pfizer и BioNTech 23 декабря.
Ранее "Комментарии" сообщали, что неизвестный открыл стрельбу и ранил трех людей на улице Миддлтон-роуд в Хакни, Лондон. Один из пострадавших в тяжелом состоянии, двое других находятся в одной из больниц Великобритании.
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