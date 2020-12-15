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Стрельба в Лондоне: трое ранены

В Лондоне ранили из огнестрельного оружия троих людей

сегодня, 12:13
Автор:

Татьяна Лозовенко

Неизвестный открыл стрельбу и ранил трех людей на улице Миддлтон-роуд в Хакни, Лондон. Один из пострадавших в тяжелом состоянии, двое других находятся в одной из больниц Великобритании. Об этом пишет Sky News.

Стрельба в Лондоне: трое ранены

Британская полиция была вызвана на место происшествия около 21:45 по местному времени в понедельник. Место преступления оцеплено. Никаких арестов не производилось, и по факту инцидента начато расследование. Полиция Англии ищет свидетелей и просит обращаться в справочною службу. Подробности инцидента в Лондоне пока не сообщаются.

Напомним, ученик частной школы Англии, который сменил пол, задушил свою мать и нанес ей 118 ножевых ранений, прежде чем сделать пугающий звонок в службу 999, чтобы сказать полиции: "Принесите сумку для трупов". Полицейский, арестовавший Томпсона в доме в Хэмблдоне, графство Хэмпшир, сказал, что подросток был "чрезвычайно спокойным и сдержанным" и "казалось, что его больше беспокоит его кошка".

Вчера стало известно, что министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок заявил, что в Великобритании был выявлен "новый вариант" коронавируса, который, как считается, быстро распространяется на Юго-Востоке UK. Считается, что новый вирус в Британии аналогичен тому, который был обнаружен в других странах за последние несколько месяцев.

Ранее "Комментарии" сообщали, что 13-летняя школьница была арестована в городе Безье, Франция, с кухонным ножом после угроз ранить своего учителя. Преподаватель вызвала полицию, которая обнаружила во время обыска кухонный нож в сумке ученицы. Ребенок исключен из школы, без возможности окончить учебу до конца семестра.







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Источник: https://news.sky.com/story/triple-shooting-in-london-leaves-man-critically-injured-and-two-others-in-hospital-12162024
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