Новый удар за убийства не избежать: в ЕС озвучили жесткий ультиматум Путину
Новый удар за убийства не избежать: в ЕС озвучили жесткий ультиматум Путину

Каллас подчеркнула, что наиболее эффективным способом воздействия является увеличение помощи Вооруженным силам Украины и усиление экономической изоляции России.

17 апреля 2026, 10:10
Европейский Союз на следующей неделе планирует рассмотреть новый, 20-й пакет санкций против Российской Федерации, а также вопросы разблокирования масштабного многомиллиардного кредита для Украины. Об этом заявила высокая представительница ЕС по иностранным делам Кая Каллас в соцсети X.

Фото: из открытых источников

Она резко осудила очередные российские удары по гражданской инфраструктуре Украины, отметив, что атаки на мирное население являются сознательной тактикой Москвы. По ее словам, поскольку российские войска не добиваются существенного прогресса на фронте, Кремль компенсирует это усилением террора против гражданских.

Каллас подчеркнула, что ответ Евросоюза должен быть более жестким и более системным. По ее мнению, ключевыми инструментами сдерживания России остается наращивание военной помощи Украине и дальнейшее усиление экономического давления на российскую экономику.

Дипломатка подчеркнула, что война, которую ведет Россия, не прекращается, а только меняет формы, поэтому ЕС должен действовать более решительно. Она отметила, что Москва стремится продолжить боевые действия, а следовательно, ответом Европы должно стать увеличение поддержки Украины, усиление санкционного режима и привлечение виновных в военных преступлениях к ответственности.  

Несмотря на то, что часть инициатив блокируется отдельными государствами-членами ЕС, в частности Венгрией, в Брюсселе ожидают, что во время следующего заседания в Люксембурге 21 апреля удастся достичь прогресса. Среди ключевых вопросов – запуск кредитной программы для Украины объемом около 90 миллиардов евро и продвижение нового санкционного пакета.  

Каллас обратила внимание на рост оборонной поддержки со стороны отдельных стран Европы. Она упомянула обширные контракты Германии на поставку вооружения, масштабные программы дронов от Великобритании и новые финансовые взносы Нидерландов. Это, по ее словам, свидетельствует о постепенном формировании общей европейской позиции относительно долгосрочной поддержки Украины.  

Ранее "Комментарии" писали , что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан впервые открыто прокомментировал результат парламентских выборов, ставших для его политической силы "Фидес" серьезным ударом. Он признал, что страна фактически входит в новый политический этап, а предыдущая эпоха его доминирования подходит к концу.



