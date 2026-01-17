logo

Нужно ли такое членство в ЕС Украине: какую модель сейчас обсуждают на Западе
Нужно ли такое членство в ЕС Украине: какую модель сейчас обсуждают на Западе

Еврокомиссия рассматривает концепцию «обратного членства» как политический сигнал поддержки на фоне возможного мирного соглашения с РФ

17 января 2026, 11:32
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Еврокомиссия изучает варианты ускоренного присоединения Украины к Европейскому Союзу в рамках потенциального мирного урегулирования войны с Россией, однако без немедленного предоставления Киеву полного объема прав страны-члена ЕС. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники в европейских институциях.

Нужно ли такое членство в ЕС Украине: какую модель сейчас обсуждают на Западе

Членство Украины в ЕС. Фото: из открытых источников

Речь идет о концепции так называемого "обратного членства". Она предполагает политическое присоединение Украины к Евросоюзу с последующим поэтапным получением ключевых прав – включая право голоса – по мере выполнения критериев полноценного членства и завершения переходных периодов.

Идея находится на ранней стадии обсуждения и рассматривается прежде всего как символический и политический сигнал поддержки украинского общества после нескольких лет полномасштабной войны. По данным Reuters, в рамках 20-пунктного мирного плана, который ранее обсуждали США, Украина и ЕС, упоминалась возможность вступления Украины в Евросоюз уже в 2027 году. В то же время ряд стран-членов считает любые фиксированные сроки нереалистичными.

В Брюсселе подчеркивают, что процесс расширения ЕС по-прежнему основан на выполнении копенгагенских критериев и гармонизации законодательства, а также требует ратификации всеми 27 национальными парламентами. Один из европейских чиновников отметил, что нынешние геополитические условия подталкивают ЕС к пересмотру традиционных процедур расширения.

В Еврокомиссии признают: стандартные переговоры о вступлении длятся годами – как в случае с Польшей, которой потребовалось около десяти лет. Однако Украина, по мнению европейских чиновников, не располагает таким временем. Даже ограниченное членство может усилить стабильность и ускорить реформы, хотя более жесткая модель с широкими ограничениями способна осложнить достижение консенсуса внутри ЕС и вызвать вопросы у других стран-кандидатов, таких как Черногория и Албания.

Читайте также на портале "Комментарии" — Украине предложат половинчатое членство в ЕС: о чем идет речь.




Источник: https://www.reuters.com/world/eu-executive-weighs-idea-quick-limited-membership-ukraine-2026-01-16/
