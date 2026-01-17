Чи потрібне таке членство в ЄС Україні: яку модель зараз обговорюють на Заході

Єврокомісія вивчає варіанти прискореного приєднання України до Європейського Союзу в рамках потенційного мирного врегулювання війни з Росією, проте без надання Києву негайного надання повного обсягу прав країни-члена ЄС. Про це повідомляє агентство Reuters із посиланням на джерела в європейських інституціях.

Членство України у ЄС. Фото: з відкритих джерел

Йдеться концепції так званого "зворотного членства". Вона передбачає політичне приєднання України до Євросоюзу з подальшим поетапним здобуттям ключових прав – включаючи право голосу – у міру виконання критеріїв повноцінного членства та завершення перехідних періодів.

Ідея знаходиться на ранній стадії обговорення і розглядається насамперед як символічний та політичний сигнал підтримки українського суспільства після кількох років повномасштабної війни. За даними Reuters, у рамках 20-пунктного мирного плану, який раніше обговорювали США, Україна та ЄС, згадувалася можливість вступу України до Євросоюзу вже у 2027 році. Водночас, низка країн-членів вважає будь-які фіксовані терміни нереалістичними.

У Брюсселі наголошують, що процес розширення ЄС, як і раніше, ґрунтується на виконанні копенгагенських критеріїв та гармонізації законодавства, а також вимагає ратифікації всіма 27 національними парламентами. Один із європейських чиновників зазначив, що нинішні геополітичні умови підштовхують ЄС до перегляду традиційних процедур розширення.

У Єврокомісії визнають: стандартні переговори щодо вступу тривають роками – як у випадку з Польщею, якій знадобилося близько десяти років. Однак Україна, на думку європейських чиновників, не має такого часу. Навіть обмежене членство може посилити стабільність і прискорити реформи, хоча жорсткіша модель з широкими обмеженнями здатна ускладнити досягнення консенсусу всередині ЄС та викликати питання в інших країн-кандидатів, таких як Чорногорія та Албанія.

Читайте також на порталі "Коментарі" — Україні запропонують членство половини в ЄС: про що йдеться.



