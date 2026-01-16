Украине предложат половинчатое членство в ЕС: о чем идет речь

Европейская комиссия рассматривает возможность внедрения двухступенчатой модели вступления в Европейский союз, которая потенциально позволит Украине присоединиться к блоку значительно быстрее действующих процедур. Однако на первом этапе речь идет о так называемом "облегченном" членстве с ограниченным набором полномочий. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на источники в Брюсселе.

Членство Украины в ЕС. Фото: из открытых источников

По их данным, Еврокомиссия готовит предварительные предложения, которые предусматривают отход от стандартной модели расширения ЕС, действующей с начала 1990-х годов.

Согласно обсуждаемой концепции, Украина могла бы получить формальный статус члена ЕС без полноценного права голоса на саммитах лидеров и заседаниях Совета министров. При этом Киеву открывался бы поэтапный доступ к единому рынку Евросоюза, аграрным субсидиям, а также фондам регионального развития – по мере выполнения конкретных обязательств уже после вступления.

Как отмечает Financial Times, дискуссия активизировалась на фоне возможных переговоров о завершении войны России против Украины. В проектах 20-пунктного мирного плана, разрабатываемого при участии США, упоминается перспектива вступления Украины в ЕС уже в 2027 году. В самой Еврокомиссии, однако, признают: полное соответствие всем критериям членства может потребовать до десяти лет масштабных реформ.

В Брюсселе также понимают, что для президента Владимира Зеленского перспектива членства в ЕС является ключевым аргументом при обсуждении потенциально болезненных компромиссов в рамках мирного урегулирования.

В то же время идея двухступенчатого вступления вызывает серьезные опасения у ряда стран ЕС и государств-кандидатов. Дипломаты предупреждают, что такая модель может подорвать принцип меритократического расширения, создать "членство разных скоростей" и спровоцировать напряженность с Черногорией и Албанией, которые находятся на более продвинутой стадии переговоров.

Читайте также на портале "Комментарии" — членство Украины в ЕС становится все более призрачным: Брюссель выдал новый жесткий ультиматум.



