logo

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.39

EUR/UAH

50.44

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир ЕС Украине предложат половинчатое членство в ЕС: о чем идет речь
commentss НОВОСТИ Все новости

Украине предложат половинчатое членство в ЕС: о чем идет речь

Новая модель может приблизить Киев к ЕС уже в ближайшие годы, но с ограниченными правами на первом этапе и риском раскола среди кандидатов

16 января 2026, 11:35
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Европейская комиссия рассматривает возможность внедрения двухступенчатой модели вступления в Европейский союз, которая потенциально позволит Украине присоединиться к блоку значительно быстрее действующих процедур. Однако на первом этапе речь идет о так называемом "облегченном" членстве с ограниченным набором полномочий. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на источники в Брюсселе. 

Украине предложат половинчатое членство в ЕС: о чем идет речь

Членство Украины в ЕС. Фото: из открытых источников

По их данным, Еврокомиссия готовит предварительные предложения, которые предусматривают отход от стандартной модели расширения ЕС, действующей с начала 1990-х годов.

Согласно обсуждаемой концепции, Украина могла бы получить формальный статус члена ЕС без полноценного права голоса на саммитах лидеров и заседаниях Совета министров. При этом Киеву открывался бы поэтапный доступ к единому рынку Евросоюза, аграрным субсидиям, а также фондам регионального развития – по мере выполнения конкретных обязательств уже после вступления.

Как отмечает Financial Times, дискуссия активизировалась на фоне возможных переговоров о завершении войны России против Украины. В проектах 20-пунктного мирного плана, разрабатываемого при участии США, упоминается перспектива вступления Украины в ЕС уже в 2027 году. В самой Еврокомиссии, однако, признают: полное соответствие всем критериям членства может потребовать до десяти лет масштабных реформ.

В Брюсселе также понимают, что для президента Владимира Зеленского перспектива членства в ЕС является ключевым аргументом при обсуждении потенциально болезненных компромиссов в рамках мирного урегулирования.

В то же время идея двухступенчатого вступления вызывает серьезные опасения у ряда стран ЕС и государств-кандидатов. Дипломаты предупреждают, что такая модель может подорвать принцип меритократического расширения, создать "членство разных скоростей" и спровоцировать напряженность с Черногорией и Албанией, которые находятся на более продвинутой стадии переговоров.

Читайте также на портале "Комментарии" — членство Украины в ЕС становится все более призрачным: Брюссель выдал новый жесткий ультиматум.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.ft.com/content/a42ea7ba-af22-4133-b1d3-e2fdf561c7ba
Теги:

Новости

Все новости