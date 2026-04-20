О чем говорит победа евроскептиков в Болгарии: действительно ли ЕС получил нового Орбана

На досрочных парламентских выборах в Болгарии побеждает коалиция "Прогрессивная Болгария" во главе с экспрезидентом страны Руменом Радевым с результатом более 44,5%. Политик уже объявил о победе, намекнув, что перед его политической силой открывается путь формирования однопартийного правительства. Прогнозируется, что "Прогрессивная Болгария" получит не менее 129 мест в 240-местном парламенте. О чем говорит победа евроскептиков в Болгарии? Какова вероятность того, что мы получим второго Орбана в ЕС с правом вето по ряду инициатив по поддержке Украины? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, собрав мнения экспертов.

Победа политической силы Радева не слишком приятна, но не критическая для Украины

Руководитель политико-правовых программ в Украинском центре общественного развития Игорь Рейтерович отметил, что победа пророссийского Румена Радева, конечно, не слишком приятная новость для Украины, однако он удержался бы пока от параллелей не только с Орбаном, но и даже с более умеренным Фицом.

"Дело в том, что Радев действительно скептически настроен относительно, например, военной помощи Украине, но при этом не будет блокировать эти решения на уровне Европейского Союза, поскольку, в отличие от некоторых других политиков в Европе, он остается верен европейской интеграции и месту Болгарии в ЕС, независимо от того, какие он планирует выстраивать отношения с Россией", – отметил портал.

Он продолжает, что относительно пророссийскости Радева есть ряд вопросов.

"Очевидно, что заявление о попытке наладить конструктивные отношения с Россией тоже не слишком политически приятно. Однако, в других своих заявлениях он не говорил о каком-либо особом партнерстве или блокировании каких-либо инициатив на уровне Европейского Союза, связанных с интересами России. Поэтому здесь можно ожидать более или менее прагматичный подход, возможность получить какие-то дополнительные преференции от России, но далеко не факт, что это будет реализовано на практике, поскольку, несмотря на большинство в парламенте, не очевидна эффективная работа нового правительства, учитывая вообще всю политическую ситуацию, которая есть в Европейском Союзе", – отметил Игорь Рейтерович.

Подытоживая эксперт подчеркнул, что новость о победе политической силы Румена Радева не слишком приятна, но не критическая для Украины, по крайней мере в ближайшие месяцы, пока будет происходить работа по формированию нового правительства.

Коалиция пока вырисовывается достаточно условно

Аналитик, кандидат политических наук Олеся Яхно отметила, что Болгария избрала новый парламент и, ожидаемо, имеем триумф фактически пророссийской партии экс-президента Радева и полный провал либеральных проевропейских сил. Показатели в процентах наглядно демонстрируют это.

"Коалиция пока вырисовывается достаточно условно, но очевидно, что первая попытка ее создать будет оказана лидеру "Прогрессивной Болгарии" Радеву, который строил кампанию по недопущению войны и критике помощи Украины", – отметила эксперт.

Она уточнила, что самой антиукраинской партией все же является "Возрождение", но она вряд ли войдет в коалицию. Румен Радев будет пытаться создать ее с "Движением за права и свободы" и социалистами. Но дальше увидим, что это значит для Украины.

