О чем говорит победа евроскептиков в Болгарии: действительно ли ЕС получил нового Орбана

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
На досрочных парламентских выборах в Болгарии побеждает коалиция "Прогрессивная Болгария" во главе с экспрезидентом страны Руменом Радевым с результатом более 44,5%. Политик уже объявил о победе, намекнув, что перед его политической силой открывается путь формирования однопартийного правительства. Прогнозируется, что "Прогрессивная Болгария" получит не менее 129 мест в 240-местном парламенте. О чем говорит победа евроскептиков в Болгарии? Какова вероятность того, что мы получим второго Орбана в ЕС с правом вето по ряду инициатив по поддержке Украины? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, собрав мнения экспертов.
Руководитель политико-правовых программ в Украинском центре общественного развития Игорь Рейтерович отметил, что победа пророссийского Румена Радева, конечно, не слишком приятная новость для Украины, однако он удержался бы пока от параллелей не только с Орбаном, но и даже с более умеренным Фицом.
Он продолжает, что относительно пророссийскости Радева есть ряд вопросов.
Подытоживая эксперт подчеркнул, что новость о победе политической силы Румена Радева не слишком приятна, но не критическая для Украины, по крайней мере в ближайшие месяцы, пока будет происходить работа по формированию нового правительства.
Аналитик, кандидат политических наук Олеся Яхно отметила, что Болгария избрала новый парламент и, ожидаемо, имеем триумф фактически пророссийской партии экс-президента Радева и полный провал либеральных проевропейских сил. Показатели в процентах наглядно демонстрируют это.
Она уточнила, что самой антиукраинской партией все же является "Возрождение", но она вряд ли войдет в коалицию. Румен Радев будет пытаться создать ее с "Движением за права и свободы" и социалистами. Но дальше увидим, что это значит для Украины.
