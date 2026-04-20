Про що говорить перемога євроскептиків у Болгарії: чи справді ЄС отримав нового Орбана

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
На дострокових парламентських виборах у Болгарії перемагає коаліція "Прогресивна Болгарія" на чолі з експрезидентом країни Руменом Радевим із результатом у понад 44,5%. Політик вже оголосив про перемогу, натякнувши, що перед його політичною силою відкривається шлях для формування однопартійного уряду. Прогнозується, що "Прогресивна Болгарія" отримає не менше 129 місць у 240-місцевому парламенті. Про що говорить перемога євроскептиків у Болгарії? Яка вірогідність, що ми отримаємо другого Орбана в ЄС з правом вето щодо низки ініціативи по підтримці України? Видання "Коментарі" розбиралося у цих питаннях, зібравши думки експертів.
Керівник політико-правових програм в Українському центрі суспільного розвитку Ігор Рейтерович зазначив, що перемога проросійського Румена Радева, звісно, є не надто приємною новиною для України, однак він би утримався поки що від паралелей не тільки з Орбаном, але й навіть з більш поміркованим Фіцом.
Він продовжує, стосовно проросійськості Радева є теж низка питань.
Підсумовуючи експерт наголосив, що новина про перемогу політичної сили Румена Радева є не надто приємною, але не критичною для України, принаймні у найближчі місяці, поки буде відбуватися робота з формування нового уряду.
Аналітик, кандидат політичних наук Олеся Яхно зазначила, Болгарія обрала новий парламент і, очікувано, маємо тріумф фактично проросійської партії екс-президента Радева і повний провал ліберальних проєвропейських сил. Показники у відсотках наочно це демонструють.
Вона уточнила, що найбільш антиукраїнською партією, все ж таки, є "Відродження", але вона навряд чи увійде до коаліції. Румен Радев буде пробувати створити її із "Рухом за права і свободи" та соціалістами. Але далі побачимо, що це означитиме для України.
