Про що говорить перемога євроскептиків у Болгарії: чи справді ЄС отримав нового Орбана

На дострокових парламентських виборах у Болгарії перемагає коаліція "Прогресивна Болгарія" на чолі з експрезидентом країни Руменом Радевим із результатом у понад 44,5%. Політик вже оголосив про перемогу, натякнувши, що перед його політичною силою відкривається шлях для формування однопартійного уряду. Прогнозується, що "Прогресивна Болгарія" отримає не менше 129 місць у 240-місцевому парламенті. Про що говорить перемога євроскептиків у Болгарії? Яка вірогідність, що ми отримаємо другого Орбана в ЄС з правом вето щодо низки ініціативи по підтримці України? Видання "Коментарі" розбиралося у цих питаннях, зібравши думки експертів.

Перемога політичної сили Радева є не надто приємною, але не критичною для України

Керівник політико-правових програм в Українському центрі суспільного розвитку Ігор Рейтерович зазначив, що перемога проросійського Румена Радева, звісно, є не надто приємною новиною для України, однак він би утримався поки що від паралелей не тільки з Орбаном, але й навіть з більш поміркованим Фіцом.

"Справа у тому, що Радев дійсно скептично налаштований стосовно, наприклад, військової допомоги Україні, але при цьому не буде блокувати ці рішення на рівні Європейського Союзу, оскільки, на відміну від деяких інших політиків в Європі, він залишається вірним європейській інтеграції і місцю Болгарії в ЄС, незалежно від того, які він планує вибудовувати відносини з Росією", – зазначив співрозмовник порталу "Коментарі".

Він продовжує, стосовно проросійськості Радева є теж низка питань.

"Очевидно, що заява про спробу налагодити конструктивні відносини з Росією теж не є надто політично приємною. Однак, в інших своїх заявах він не говорив про якесь особливе партнерство або блокування якихось ініціатив на рівні Європейського Союзу, які пов'язані з інтересами Росії. Тому тут можна очікувати на більш-менш прагматичний підхід, можливість отримати якісь додаткові преференції від Росії, але далеко не факт, що це буде реалізовано на практиці, оскільки, попри більшість у парламенті, не є очевидним ефективна робота нового уряду, враховуючи взагалі всю політичну ситуацію, яка є в Європейському Союзі", – зазначив Ігор Рейтерович.

Підсумовуючи експерт наголосив, що новина про перемогу політичної сили Румена Радева є не надто приємною, але не критичною для України, принаймні у найближчі місяці, поки буде відбуватися робота з формування нового уряду.

Коаліція поки вимальовується доволі умовно

Аналітик, кандидат політичних наук Олеся Яхно зазначила, Болгарія обрала новий парламент і, очікувано, маємо тріумф фактично проросійської партії екс-президента Радева і повний провал ліберальних проєвропейських сил. Показники у відсотках наочно це демонструють.

"Коаліція поки вимальовується доволі умовно, але, очевидно, що першу спробу її створити буде надано лідеру "Прогресивної Болгарії" Радеву, який будував кампанію на недопущенні війни та критиці допомоги України", – зазначила експерт.

Вона уточнила, що найбільш антиукраїнською партією, все ж таки, є "Відродження", але вона навряд чи увійде до коаліції. Румен Радев буде пробувати створити її із "Рухом за права і свободи" та соціалістами. Але далі побачимо, що це означитиме для України.

Читайте також на порталі "Коментарі" — поворот Софії: проросійський Радев тріумфує та змінює правила гри в ЄС.



