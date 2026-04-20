Поворот Софії: проросійський Радєв тріумфує та змінює правила гри в ЄС

Кравцев Сергей
Колишній президент Болгарії Румен Радєв заявив про впевнену перемогу своєї партії "Прогресивна Болгарія" на парламентських виборах, відкриваючи шлях формування однопартійного уряду. За даними екзитполів, політсила набирає близько 44% голосів, що дає їй не менше 129 місць у 240-місцевому парламенті.
Румен Радєв.
Головні конкуренти – партія Бойка Борисова "ГЕРБ" та коаліція "Демократична Болгарія" – значно відстали, отримавши приблизно по 12%. Офіційні результати очікуються найближчими днями, проте результат голосування вже називають переломним.
Радєв, який раніше критикував політику ЄС та виступав за відновлення діалогу з Росією, оголосив результат "перемогою надії над страхом". При цьому він наголосив, що Софія не відмовиться від європейського курсу, але діятиме "прагматично" і з урахуванням національних інтересів.
Політик пообіцяв демонтувати "олігархічну модель" управління, яка, за його словами, укорінилася в країні після серії політичних криз з 2021 року. Тоді масові антикорупційні протести призвели до падіння уряду Борисова та запустили низку нестабільних кабінетів.
Водночас заяви Радєва вже викликають стурбованість у ЄС. Він виступає проти військової допомоги Україні та розкритикував недавню оборонну угоду між Софією та Києвом, хоча запевнив, що не блокуватиме рішення Євросоюзу.
На цьому фоні експерти попереджають: Болгарія ризикує стати новим центром впливу Москви на ЄС, особливо після ослаблення позицій Віктора Орбана. У The Washington Post раніше зазначали, що Кремль може розглядати Софію як потенційну заміну Будапешту у європейській політиці.
