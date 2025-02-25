О чем все же Макрон договорился с Трампом: зачем лидеры ЕС снова собираются на совещание

26 февраля лидеры государств Европейского Союза примут участие в видеоконференции, во время которой заслушают и обсудят отчет президента Франции Эммануэля Макрона о его визите в США. Как передает издание "Комментарии", об этом говорится в заявлении президента Европейского совета Антониу Кошты в соцсети Х (Twitter).

Эммануэль Макрон и Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

"Для подготовки к специальному Европейскому совету 6 марта я организую видеоконференцию членов Совета завтра утром, чтобы заслушать отчет президента Эммануэля Макрона о его недавнем визите в Вашингтон", – заявил президент Европейского совета.

Антониу Кошта отметил, что созывает на видеоконференцию всех членов Евросовета.

Читайте также на портале "Комментарии" — президент Франции Эммануэль Макрон считает, что перемирие на украинско-российском фронте может наступить уже в ближайшее время. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет французская газета "Le Monde", цитируя заявление французского лидера в интервью "Fox News" после личной встречи с президентом США Дональдом Трампом.

Известно, что два лидера обсуждали варианты прекращения войны в Украине.

"Сначала нам нужно перемирие. Я думаю, что оно может быть заключено в ближайшие недели", – высказался французский президент.

Также издание "Комментарии" сообщало – Эммануэль Макрон во время встречи с президентом США Дональдом Трампом заявил, что Париж и Лондон подготовили план по гарантиям безопасности, предусматривающий отправку военных в Украину.



