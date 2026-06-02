О членстве в ЕС можно окончательно забыть: Украине выдвинули крайне жесткое условие

Президент Словакии Петер Пеллегрини заявил, что вопрос о возможном вступлении Украины в Европейский Союз не может быть рассмотрен до момента завершения войны с Россией. По его словам, только после достижения справедливого и устойчивого мира могут начаться предметные переговоры по членству Украины в ЕС.

Фото: из открытых источников

Словацкий президент подчеркнул, что нынешняя ситуация не позволяет говорить об ускорении евроинтеграционного процесса или введении каких-либо упрощенных процедур для Украины. Он считает, что военное положение не должно становиться основанием для особого подхода, который отличал бы Украину от других стран, также претендующих на членство в ЕС.

Пеллегрини напомнил об опыте государств Западных Балкан, которые на протяжении многих лет проходили сложный и поэтапный путь реформ, переговоров и адаптации к требованиям Евросоюза. По его мнению, изменение установившихся правил расширения ради Украины могло бы создать опасный прецедент и вызвать негативную реакцию в других странах-кандидатах, долго ожидающих прогресса в евроинтеграции.

Отдельно он высказался против идеи частичного или ассоциированного членства Украины в ЕС. По его убеждению, процедура вступления должна оставаться единой и одинаковой для всех государств без исключений или специальных форматов. Он отметил, что Братислава в целом поддерживает европейские стремления Украины, но только при выполнении всех необходимых критериев и стандартов, определенных Европейским Союзом.

В то же время Пеллегрини подчеркнул, что Словакия готова поддерживать Украину на ее пути в ЕС в будущем, если она пройдет все необходимые этапы реформ и будет отвечать требованиям членства. Однако эта поддержка, по его словам, не должна включать никаких исключительных условий или политического "протегирования".

Портал "Комментарии" уже писал , что Премьер-министр Венгрии Петер Мадяр выступил с заявлениями во время состоявшейся во вторник, 2 июня, в Берлине совместной пресс-конференции с канцлером Германии Фридрихом Мерцом.