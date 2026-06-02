Про членство в ЄС можна остаточно забути: Україні висунули вкрай жорстку умову

Президент Словаччини Петер Пеллегріні заявив, що питання можливого вступу України до Європейського Союзу не може бути розглянуте до моменту завершення війни з Росією. За його словами, лише після досягнення справедливого та стійкого миру можуть розпочатися предметні переговори щодо членства України в ЄС.

Словацький президент підкреслив, що нинішня ситуація не дозволяє говорити про прискорення євроінтеграційного процесу або запровадження будь-яких спрощених процедур для України. Він вважає, що воєнний стан не повинен ставати підставою для особливого підходу, який відрізняв би Україну від інших країн, що також претендують на членство в ЄС.

Пеллегріні нагадав про досвід держав Західних Балкан, які протягом багатьох років проходили складний і поетапний шлях реформ, переговорів і адаптації до вимог Євросоюзу. На його думку, зміна усталених правил розширення заради України могла б створити небезпечний прецедент і викликати негативну реакцію в інших країнах-кандидатах, які довго очікують на прогрес у євроінтеграції.

Окремо він висловився проти ідеї часткового або асоційованого членства України в ЄС. На його переконання, процедура вступу повинна залишатися єдиною та однаковою для всіх держав, без винятків чи спеціальних форматів. Він зазначив, що Братислава загалом підтримує європейські прагнення України, але лише за умови виконання всіх необхідних критеріїв і стандартів, визначених Європейським Союзом.

Водночас Пеллегріні підкреслив, що Словаччина готова підтримувати Україну на її шляху до ЄС у майбутньому, якщо вона пройде всі необхідні етапи реформ і відповідатиме вимогам членства. Однак ця підтримка, за його словами, не повинна включати жодних виняткових умов або політичного "протегування".

