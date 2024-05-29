О санкциях не слышали: страна ЕС будет помогать Беларуси в строительстве ядерного реактора

Венгрия продолжает "играть в свою игру" внутри Европейского Союза, продолжая строить партнерские отношения, как с Минском, так и с Москвой. Так правительство Венгрии подписало соглашение с Беларусью о помощи в строительстве второй венгерской атомной электростанции. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, сообщает "Reuters".

Петер Сийярто Фото: из открытых источников

Венгерская АЭС "Пакш-2" строится российским "Росатомом" с 2014 года. Российская компания строит два реактора мощностью 1,2 ГВт каждый на "Пакш-2" в центральной Венгрии.

"Большое значение имеет подписанное сегодня здесь соглашение о сотрудничестве в области атомной энергетики, которое позволяет нам использовать опыт, полученный здесь Беларусью при строительстве реакторов по аналогичной технологии", — прокомментировал Сийярто, не уточнив подробностей соглашения.

Реализация проекта стоимостью 12,5 млрд евро продолжается долго, несмотря на то, что ядерная энергетика не подпадает под санкции Европейского Союза против России, введенные из-за войны против Украины.

Венгрия, которая получает большую часть своей энергии от России, выступает против расширения санкций, включив в них этот сектор.

После полномасштабного российского вторжения два года назад правительство Венгрии обострило отношения с Киевом и сохранило лучшие связи с Москвой, чем другие государства ЕС.

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