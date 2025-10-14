Про швидке членство в ЄС вже не йдеться: що відбувається на Заході з підтримкою України

2022 року балкони по всій Європі прикрашали українські прапори. Потоки гуманітарної допомоги йшли Схід. Незнайомці відчиняли двері своїм будинкам для біженців. Європейці заявляли, що готові будь-яким шляхом підтримувати українців і скоро обіцяли членство України в ЄС. Але наразі ситуація кардинально змінилася. Як повідомляє портал "Коментарі", про це пише рейтингове видання "Politico".

Членство України у ЄС. Фото: з відкритих джерел

ЗМІ зазначає, що через місяць після початку повномасштабного вторгнення президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн приїхала до Києва, щоб передати першу відповідь ЄС.

"Україна належить до європейської родини. Звідси починається ваш шлях до Європейського Союзу... Ми прискоримо цей процес, наскільки зможемо", — заявила глава Єврокомісії, вручаючи Зеленському анкету для членства у блоці.

Автори публікації зазначають, що хоч політична підтримка все ще існує, громадський ентузіазм уже ослаб. Ще у квітні фон дер Ляйєн говорила, що Україна може приєднатися до Євросоюзу до 2030 року. Однак у міру того, як процес вступу буксує, українці з тривогою спостерігають, як суспільний настрій у деяких країнах Європи охолоджується, роблячи початковий імпульс найважче підтримувати.

"Politico" зазначає, що сусідня Польща – один із найзапекліших політичних прихильників України – стала найяскравішим прикладом.

Згідно з опитуванням, проведеним на початку літа, лише 35 відсотків поляків підтримують вступ України до ЄС, тоді як у 2022 році їх було 85 відсотків. Більше половини населення вважає, що війна має закінчитися навіть ціною поступки територій Росії.

Більшість поляків також вважають, що масштаби допомоги українським біженцям вже зайшли надто далеко, згідно з дослідженням початку року. І це, незважаючи на те, що дані показують: біженці позитивно впливають на економіку Польщі, заповнюючи дефіцит робочої сили та стимулюючи зростання. Така сама картина спостерігається і в інших країнах Європи.

