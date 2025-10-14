Трамп назвал имя президента, который может помочь в урегулировании войны РФ против Украины

Президент США Дональд Трамп назвал президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана лидером, который может помочь в урегулировании войны России против Украины. Об этом американский лидер заявил во время общения на борту самолета, которым возвращался в США после визита на Ближний Восток.

Трамп и Эрдоган. Фото: из открытых источников

Рассуждая о том, могут ли другие лидеры, в частности президент Турции, помочь в урегулировании войны России против Украины президент США ответил утвердительно.

По словам Дональда Трампа, турецкого лидера уважает Россия.

"Его уважает Путин. И он мой друг", – отметил глава Белого дома.

Трамп акцентировал, что ладит только с сильными, а не со слабыми. При этом выразил убеждение, что Эрдоган и к нему относится хорошо.

"Знаете, когда у НАТО возникают проблемы с Эрдоганом, что часто случается, они звонят мне, чтобы поговорить с ним. И я никогда не испытывал неудачи в том, чтобы решить их сразу же", – высказался президент США.

