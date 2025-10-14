Трамп назвал имя президента, который может помочь в урегулировании войны РФ против Украины

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Президент США Дональд Трамп назвал президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана лидером, который может помочь в урегулировании войны России против Украины. Об этом американский лидер заявил во время общения на борту самолета, которым возвращался в США после визита на Ближний Восток.
Трамп и Эрдоган. Фото: из открытых источников
Рассуждая о том, могут ли другие лидеры, в частности президент Турции, помочь в урегулировании войны России против Украины президент США ответил утвердительно.
По словам Дональда Трампа, турецкого лидера уважает Россия.
Трамп акцентировал, что ладит только с сильными, а не со слабыми. При этом выразил убеждение, что Эрдоган и к нему относится хорошо.
Читайте также на портале "Комментарии" — президент США Дональд Трамп заявил, что готов отправить Украине крылатые ракеты Tomahawk, если война с Россией не будет урегулирована. Эту угрозу он рассматривает как инструмент давления на Москву и планирует обсудить ее непосредственно с российским диктатором Владимиром Путиным. Соответствующее заявление Трамп сделал на борту президентского самолета Air Force 1, направляясь на Ближний Восток для участия в церемонии подписания мирного соглашения между Израилем и ХАМАС.
Также издание "Комментарии" сообщало – в Кремле в бешенстве из-за новых заявлений Трампа: пошли прямые угрозы.