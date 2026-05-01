Обратный отсчет пошел: в каком году Украина нацелилась на вступление в ЕС

Украина рассчитывает в сжатые сроки завершить ключевой этап переговоров о вступлении в Европейский Союз и уже в 2027 году выйти на подписание договора о членстве. Об этом заявил вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Тарас Качка во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде, сообщает Интерфакс-Украина.

Европейский Союз. Фото: из открытых источников

По его словам, Киев уже получил от Европейского Союза полный перечень требований для открытия переговорных кластеров. Речь идет о 145 так называемых бенчмарках, которые касаются как адаптации украинского законодательства к нормам ЕС, так и изменений в работе государственных институтов.

Качка подчеркнул, что эти задачи являются реалистичными и выполнимыми. Украина планирует закрыть большинство переговорных разделов в течение ближайших 12-18 месяцев, что позволит уже в следующем году перейти к следующему этапу – подписанию соглашения о вступлении.

Чиновник также отметил, что в марте украинская сторона получила дополнительный пакет условий для завершения технических консультаций. Сейчас активная работа с Европейская комиссия продолжается по всем шести переговорным кластерам.

В то же время он напомнил, что подписание соглашения не означает немедленного членства. Документ должен пройти процедуру ратификации в парламентах всех стран ЕС, а также в Украине, что может занять несколько лет.

Таким образом, Киев демонстрирует ускоренный темп евроинтеграции, стремясь закрепить политические и экономические реформы даже в условиях продолжающейся войны.

