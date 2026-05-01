Зворотний відлік пішов: у якому році Україна націлилася на вступ до ЄС

Україна розраховує у стислий термін завершити ключовий етап переговорів про вступ до Європейського Союзу і вже у 2027 році вийти на підписання договору про членство. Про це заявив віце-прем'єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Тарас Качка під час години запитань до уряду у Верховній Раді, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Європейський Союз. Фото: з відкритих джерел

За його словами, Київ уже отримав від Європейського Союзу повний перелік вимог щодо відкриття переговорних кластерів. Йдеться про 145 так званих бенчмарків, які стосуються як адаптації українського законодавства до норм ЄС, так і змін у роботі державних інституцій.

Качка підкреслив, що ці завдання є реалістичними та здійсненними. Україна планує закрити більшість переговорних розділів протягом найближчих 12-18 місяців, що дозволить уже наступного року перейти до наступного етапу – підписання угоди про вступ.

Чиновник також зазначив, що у березні українська сторона отримала додатковий пакет умов для завершення технічних консультацій. Наразі активна робота з Європейською комісією триває по всіх шести переговорних кластерах.

Водночас він нагадав, що підписання угоди не означає негайного членства. Документ має пройти процедуру ратифікації у парламентах усіх країн ЄС, а також в Україні, що може тривати кілька років.

Таким чином, Київ демонструє прискорений темп євроінтеграції, прагнучи закріпити політичні та економічні реформи навіть в умовах війни, що триває.

