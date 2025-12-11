Обратный отсчет уже пошел: когда станет ясно, есть ли у Украины шанс стать членом ЕС

Рубрики
Разблокирование технических переговоров с Евросоюзом позволит завершить процесс быстрее, чем просит Еврокомиссия. Такое мнение выразил вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Тарас Качка.
Украина-ЕС. Фото: из открытых источников
По словам вице-премьера, в пользу ускорения свидетельствует то, что сейчас речь идет не только о техническом переговорном процессе, но и о вопросах безопасности. Кроме того, он сослался на оценку со стороны Европейской комиссии.
Он добавил, учитывая, что вступление Украины в ЕС является одним из краеугольных камней переговоров о будущем мире, а также гарантии безопасности, этот срок может быть даже короче, чем 24 месяца.
Качка также признал, что сейчас нет причин говорить о венгерской блокировке как о преграде дальнейшему движению Украины, поскольку теперь все зависит от действий самих украинцев.
