Обратный отсчет уже пошел: когда станет ясно, есть ли у Украины шанс стать членом ЕС

Разблокирование технических переговоров с Евросоюзом позволит завершить процесс быстрее, чем просит Еврокомиссия. Такое мнение выразил вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Тарас Качка.

Украина-ЕС. Фото: из открытых источников

По словам вице-премьера, в пользу ускорения свидетельствует то, что сейчас речь идет не только о техническом переговорном процессе, но и о вопросах безопасности. Кроме того, он сослался на оценку со стороны Европейской комиссии.

"Этой осенью Еврокомиссия сообщила, что переговоры должны завершиться в 2028 году. Это означает, что все наше домашнее задание (необходимое для завершения переговорного процесса) должно быть выполнено в течение следующих 24 месяцев", – подчеркнул чиновник.

Он добавил, учитывая, что вступление Украины в ЕС является одним из краеугольных камней переговоров о будущем мире, а также гарантии безопасности, этот срок может быть даже короче, чем 24 месяца.

Качка также признал, что сейчас нет причин говорить о венгерской блокировке как о преграде дальнейшему движению Украины, поскольку теперь все зависит от действий самих украинцев.

"Все зависит от Украины. Сейчас это на 100% касается украинских реформ, и это будет зависеть от того, как быстро мы сможем двигаться", – признал чиновник.

"Европейская комиссия признает, что мы три кластера можем открывать. Три кластера – это половина. Мы для этого сделали все. И все понимают, что до конца этого года мы сделаем все технически для открытия всех шести кластеров. Это также признают все", — отметил глава государства.



