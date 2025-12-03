Путь к членству в ЕС: Зеленский ответил, когда Украина откроет первые переговорные кластеры

В следующем году Украина планирует открыть, пройти и закрыть три переговорных кластера по вступлению в Европейский Союз из шести необходимых. Большие надежды Киев возлагает на Ирландию и ее председательство в ЕС. Как передает портал "Комментарии", об этом во время визита в Ирландию заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины

"Европейская комиссия признает, что мы три кластера можем открывать. Три кластера – это половина. Мы для этого сделали все. И все понимают, что до конца этого года мы сделаем все технически для открытия всех шести кластеров. Это также признают все", — отметил глава государства.

Владимир Зеленский напомнил, что в течение 2026 года в ЕС будут председательствовать Кипр и Ирландия. На последнюю возлагаются большие надежды в плане закрытия переговорных кластеров.

Читайте также на портале "Комментарии" — Европейский комиссар по юстиции Майкл Макграт подчеркнул, что для вступления Украины в Европейский Союз Киеву необходимо эффективно бороться с коррупцией на самых высоких уровнях власти. В интервью Politico он заявил, что привлечение к ответственности коррумпированных политиков и бизнесменов является ключевым условием поддержки европейских стран.

По словам Макграта, правительства государств-членов ЕС не одобрят членство Украины, если она не сможет продемонстрировать надежную систему расследования и преследования коррупции среди топ-чиновников. Еврокомиссар подчеркнул, что каждая страна-кандидат должна иметь действенный механизм, позволяющий эффективно привлекать виновных к судебной ответственности.

Также издание "Комментарии" сообщало – если так произойдет и Украина станет полноправным членом Европейского Союза, тогда страны блока должны быть готовы к тому, чтобы выплачивать украинцам деньги по различным программам. Именно из-за этого Венгрия выступает против вступления Украины в ЕС. Такое заявление сделал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.



