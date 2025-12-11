Зворотний відлік уже пішов: коли стане ясно, чи має Україна шанс стати членом ЄС

Рубрики
Кравцев Сергей
Розблокування технічних переговорів із Євросоюзом дозволить завершити процес швидше, ніж просить Єврокомісія. Таку думку висловив віце-прем'єр із питань європейської та євроатлантичної інтеграції Тарас Качка.
Україна-ЄС. Фото: з відкритих джерел
За словами віце-прем'єра, на користь прискорення свідчить те, що наразі йдеться не лише про технічний переговорний процес, а й про питання безпеки. Крім того, він послався на оцінку Європейської комісії.
Він додав, враховуючи, що вступ України до ЄС є одним із наріжних каменів переговорів про майбутній світ, а також гарантії безпеки, цей термін може бути навіть коротшим, ніж 24 місяці.
Качка також визнав, що зараз немає причин говорити про угорське блокування як перешкоду подальшому руху України, оскільки тепер все залежить від дій самих українців.
