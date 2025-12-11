logo_ukra

Зворотний відлік уже пішов: коли стане ясно, чи має Україна шанс стати членом ЄС
Зворотний відлік уже пішов: коли стане ясно, чи має Україна шанс стати членом ЄС

Україна планує провести вступні переговори з Євросоюзом швидше ніж за два роки

11 грудня 2025, 15:57
Розблокування технічних переговорів із Євросоюзом дозволить завершити процес швидше, ніж просить Єврокомісія. Таку думку висловив віце-прем'єр із питань європейської та євроатлантичної інтеграції Тарас Качка.

Зворотний відлік уже пішов: коли стане ясно, чи має Україна шанс стати членом ЄС

Україна-ЄС. Фото: з відкритих джерел

За словами віце-прем'єра, на користь прискорення свідчить те, що наразі йдеться не лише про технічний переговорний процес, а й про питання безпеки. Крім того, він послався на оцінку Європейської комісії.

"Цієї осені Єврокомісія повідомила, що переговори мають завершитися в 2028 році. Це означає, що все наше домашнє завдання (необхідне для завершення переговорного процесу) має бути виконане протягом наступних 24 місяців", — наголосив чиновник.

Він додав, враховуючи, що вступ України до ЄС є одним із наріжних каменів переговорів про майбутній світ, а також гарантії безпеки, цей термін може бути навіть коротшим, ніж 24 місяці.

Качка також визнав, що зараз немає причин говорити про угорське блокування як перешкоду подальшому руху України, оскільки тепер все залежить від дій самих українців.

"Все залежить від України. Зараз це на 100% стосується українських реформ, і це залежатиме від того, як швидко ми зможемо рухатись", – визнав чиновник.

Читайте також на порталі "Коментарі" — наступного року Україна планує відкрити, пройти та закрити три переговорні кластери щодо вступу до Європейського Союзу із шести необхідних. Великі надії Київ покладає на Ірландію та її головування у ЄС. Про це під час візиту до Ірландії заявив президент України Володимир Зеленський.

"Європейська комісія визнає, що ми три кластери можемо відкривати. Три кластери — це половина. Ми для цього зробили все. І всі розуміють, що до кінця цього року ми зробимо все технічно для відкриття всіх шести кластерів. Це також визнають усі", — зазначив глава держави.




