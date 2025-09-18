Объявление 19-го пакета санкций ЕС против РФ задерживается: на Западе теперь называют две даты

Новый пакет санкций Европейского Союза против России задерживается, но его обещают представить до начала следующей недели. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в материале "Politico".

Санкции против России. Фото: из открытых источников

В публикации говорится, что Еврокомиссия собиралась ранее 16 сентября представить новый 19-й пакет санкций. Однако давление со стороны Дональда Трампа, требующего от Европы более решительных шагов в обмен на поддержку американских санкций, усложнило процесс в Брюсселе.

Еврокомиссия сообщила послам стран ЕС, что санкционный пакет стоит ожидать в пятницу 19 сентября или в понедельник 22 сентября. Два дипломата рассказали "Politico", что некоторые чиновники надеются на более раннюю публикацию.

Глава дипломатии ЕС Кая Каллас заверила журналистов, что пакет будет представлен в ближайшее время. "Россия испытывает Запад. Если Путин почувствует слабость, он продолжит наступление, потому что хочет нас проверить. Европа должна отвечать жестко", — сказала Каллас.

Топ-дипломат ЕС подчеркнула необходимость усилить удары по российским банкам, энергетическим компаниям, криптобиржам и "теневому флоту". "Лишение Москвы средств для ведения войны крайне важно, чтобы положить конец этому конфликту", — отметила Каллас.

Читайте также на портале "Комментарии" — президент США Дональд Трамп дал понять, что он не будет вводить санкции против РФ, пока страны НАТО не откажутся от российских энергоресурсов. И здесь на первый план выходят такие страны, как Словакия, Венгрия и Турция, активно закупающие российские энергоресурсы. Не менее активно покупает российскую нефть после переработки топлива в Индии другая часть Европы. Можно ли сказать, что своим ультиматумом партнерам Трамп лишил себя ответственности за продолжение войны в Украине и теперь смело сможет обвинять Европу в этом? Издание "Комментарии" разбиралось в этом вопросе, собрав мнения экспертов.



