Оголошення 19-го пакету санкцій ЄС проти РФ затримується: на Заході тепер називають дві дати

Новий пакет санкцій Європейського Союзу проти Росії затримується, але його обіцяють подати до початку наступного тижня. Як повідомляє портал "Коментарі", про це йдеться в матеріалі "Politico".

Санкції проти Росії. Фото: з відкритих джерел

У публікації йдеться, що Єврокомісія збиралася раніше 16 вересня подати новий 19-й пакет санкцій. Проте тиск з боку Дональда Трампа, який вимагає від Європи рішучіших кроків в обмін на підтримку американських санкцій, ускладнив процес у Брюсселі.

Єврокомісія повідомила послам країн ЄС, що санкційний пакет варто очікувати у п'ятницю 19 вересня чи у понеділок 22 вересня. Два дипломати розповіли "Politico", що деякі чиновники сподіваються на більш ранню публікацію.

Глава дипломатії ЄС Кая Каллас запевнила журналістів, що пакет буде представлено найближчим часом. "Росія відчуває Захід. Якщо Путін відчує слабкість, він продовжить наступ, бо хоче нас перевірити. Європа має відповідати жорстко", — сказала Каллас.

Топ-дипломат ЄС наголосила на необхідності посилити удари по російських банках, енергетичних компаніях, криптобіржах і "тіньовому флоті". "Позбавлення Москви коштів для ведення війни є вкрай важливим, щоб покласти край цьому конфлікту", — зазначила Каллас.

Читайте також на порталі "Коментарі" — президент США Дональд Трамп дав зрозуміти, що він не вводитиме санкції проти РФ, доки країни НАТО не відмовляться від російських енергоресурсів. І тут на перший план виходять такі країни, як Словаччина, Угорщина та Туреччина, які активно закуповують російські енергоресурси. Не менш активно купує російську нафту після переробки палива в Індії інша частина Європи. Чи можна сказати, що своїм ультиматумом партнерам Трамп позбавив себе відповідальності за продовження війни в Україні і тепер сміливо зможе звинувачувати Європу у цьому? Видання "Коментарі" розбиралося у цьому питанні, зібравши думки експертів.



