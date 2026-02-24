logo

Один из лидеров ЕС ставит себя на уровень с Путиным: Зеленский прямо назвал его имя
commentss НОВОСТИ Все новости

Один из лидеров ЕС ставит себя на уровень с Путиным: Зеленский прямо назвал его имя

Президент Украины подверг критике Виктора Орбана за блокирование помощи на 90 млрд евро и заявил, что это поставит его на один уровень с Путиным и Лукашенко.

24 февраля 2026, 14:05
Автор:
avatar

Slava Kot

Президент Владимир Зеленский резко отреагировал на позицию премьер-министра Венгрии Виктора Орбана по финансовой помощи Украине. Глава государства заявил, что если Будапешт заблокирует пакет в 90 млрд евро, это будет означать его союз с Путиным.

Один из лидеров ЕС ставит себя на уровень с Путиным: Зеленский прямо назвал его имя

Зеленский критикует Орбана. Фото из открытых источников

Владимир Зеленский в интервью немецкому вещателю ARD рассказал, что финансовый механизм ЕС на 90 млрд евро предусматривает поддержку обороны Украины. По словам президента, блокирование этих ресурсов означало бы, что Орбан "поставит себя на один уровень" с такими диктаторами, как Владимир Путин и Александр Лукашенко.

"Надеюсь, что такие коллеги, как Орбан, не станут сообщниками Путина и Лукашенко. Потому что если он заблокирует 90 млрд евро, предназначенных для нас, на оружие, что, кстати, не его деньги, то он поставит себя на один уровень с Путиным и Лукашенко. Исторически Орбан тогда станет союзником фашистского российского режима", – сказал Зеленский.

По его словам, Орбан все же не отважится в окончательной блокировке и отступит от своей позиции.

Напомним, что Венгрия ранее заявила о намерении блокировать выделение финансирования, увязывая это с вопросом транзита российской нефти через нефтепровод "Дружба". После атаки РФ на инфраструктуру в январе транзит был остановлен, что вызвало критику со стороны Будапешта, в частности, угрозы прекратить электроснабжение в Украину.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в ЕС назвали Венгрию позором для Европы из-за попыток заблокировать кредит Украине.

Также "Комментарии" писали, что Украина резко ответила на ультиматум Венгрии и Словакии.



Источник: https://www.tagesschau.de/ausland/europa/ukraine-interview-selenskyj-102.html
