Один из лидеров ЕС ставит себя на уровень с Путиным: Зеленский прямо назвал его имя

Президент Владимир Зеленский резко отреагировал на позицию премьер-министра Венгрии Виктора Орбана по финансовой помощи Украине. Глава государства заявил, что если Будапешт заблокирует пакет в 90 млрд евро, это будет означать его союз с Путиным.

Зеленский критикует Орбана. Фото из открытых источников

Владимир Зеленский в интервью немецкому вещателю ARD рассказал, что финансовый механизм ЕС на 90 млрд евро предусматривает поддержку обороны Украины. По словам президента, блокирование этих ресурсов означало бы, что Орбан "поставит себя на один уровень" с такими диктаторами, как Владимир Путин и Александр Лукашенко.

"Надеюсь, что такие коллеги, как Орбан, не станут сообщниками Путина и Лукашенко. Потому что если он заблокирует 90 млрд евро, предназначенных для нас, на оружие, что, кстати, не его деньги, то он поставит себя на один уровень с Путиным и Лукашенко. Исторически Орбан тогда станет союзником фашистского российского режима", – сказал Зеленский.

По его словам, Орбан все же не отважится в окончательной блокировке и отступит от своей позиции.

Напомним, что Венгрия ранее заявила о намерении блокировать выделение финансирования, увязывая это с вопросом транзита российской нефти через нефтепровод "Дружба". После атаки РФ на инфраструктуру в январе транзит был остановлен, что вызвало критику со стороны Будапешта, в частности, угрозы прекратить электроснабжение в Украину.

