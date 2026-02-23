У ЄС назвали Угорщину ганьбою для Європи: що витворяє Будапешт

У Європейському Союзі загострюється дипломатичний конфлікт через позицію Будапешта щодо нових санкцій проти Росії. Міністерка закордонних справ Швеції Марія Мальмер Стенергард назвала дії Угорщини "ганьбою для Європи" після того, як Будапешт заблокував ухвалення 20-го пакета санкцій ЄС проти РФ.

Очільниця МЗС Швеції Марія Мальмер Стенергард. Фото з відкритих джерел

Перед початком засідання Ради ЄС із закордонних справ Марія Мальмер Стенергард заявила, що всі країни-члени повинні "збільшити підтримку України та посилити тиск на Росію". За її словами, Брюссель має використати "всі політичні важелі", аби переконати Угорщину та Словаччину відмовитися від блокування. У кінці міністерка закордонних справ Швеції назвала рішення Будапешта ганебним.

"Це ганьба для Європи, і я очікую, що всі країни ЄС зроблять те, що зараз необхідно, тобто збільшать підтримку України та посилять тиск на Росію", – сказала Марія Мальмер Стенергард.

Нагадаємо, що раніше міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто пояснив позицію Будапешта з блокуванням санкції проти РФ тим, що Україна нібито навмисно не ремонтує нафтопровід "Дружба", який був атакований Росією і через який Угорщина отримує російську нафту.

Глава МЗС Польщі Радослав Сікорський закликав Угорщину проявити солідарність з Україною. Водночас висока представниця ЄС із зовнішньої політики Кая Каллас визнала, що через позицію Будапешта ухвалення 20-го пакета санкцій опинилося під загрозою.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Угорщина виставила новий ультиматум. Чим тепер погрожують Україні у команді Орбана.

Також "Коментарі" писали, що Україна різко відповіла на ультиматум Угорщини та Словаччини.