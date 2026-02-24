Один з лідерів ЄС ставить себе на рівень з Путіним: Зеленський прямо назвав його ім’я

Президент Володимир Зеленський різко відреагував на позицію прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана щодо фінансової допомоги Україні. Глава держави заявив, що якщо Будапешт заблокує пакет на 90 млрд євро, це означатиме його союз з Путіним.

Зеленський критикує Орбана. Фото з відкритих джерел

Володимир Зеленський в інтерв’ю німецькому мовнику ARD розповів, що фінансовий механізм ЄС на 90 млрд євро передбачає підтримку оборони України. За словами президента, блокування цих ресурсів означало б, що Орбан "поставить себе на один рівень" з такими диктаторами, як Володимир Путін та Олександр Лукашенко.

"Сподіваюся, що такі колеги, як Орбан, не стануть спільниками Путіна та Лукашенка. Бо якщо він заблокує 90 млрд євро, які призначені для нас, на зброю, що, до речі, не його гроші, то він поставить себе на один рівень з Путіним та Лукашенком. Історично Орбан тоді стане союзником фашистського російського режиму", — сказав Зеленський.

За його словами, Орбан все ж таки не наважить в остаточному блокуванні та відступить від своєї позиції.

Нагадаємо, що Угорщина раніше заявила про намір блокувати виділення фінансування, пов’язуючи це з питанням транзиту російської нафти через нафтопровід "Дружба". Після атаки РФ на інфраструктуру в січні транзит було зупинено, що викликало критику з боку Будапешту, зокрема погрози припинити електропостачання в Україну.

