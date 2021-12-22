Одна их стран ЕС выступила за предоставление Украине оружия для обороны

Министр обороны Латвии Артис Пабрикс считает, что страны ЕС должны взять пример с США и согласиться на продажу оружия Украине. Как информирует издание "Комментарии", об этом чиновник сказал в интервью порталу Sargs.lv, пишет "Европейская правда".

Министр обороны Латвии Артис Пабрикс. Фото из открытых источников

Артис Пабрикс высказался за то, чтобы ключевые государства ЕС пересмотрели свои позиции относительно возможности предоставить Украине оборонительное оружие в свете нависшей на украинской границе российской угрозы. Министр обороны Латвии вспомнил историю с Германией, когда страна фактически выступила против того, чтобы Украина получила через НАТО оборонное вооружение.

По мнению Пабрикса, заведомо есть проигрышной стратегия, когда делается ставка на то, чтобы успокоить агрессора, попытаться с ним договориться, вместо того, чтобы пытаться указать ему на его место, помочь потенциальной жертве противостоять этому самому агрессору.

Министр обороны Латвии подчеркнул, есть немало сторонников позиции о том, что, если минимизировать поставки оружия, то тем самим можно добиться прекращения огня, минимизировать количество обстрелов, но на самом деле нужно понимать, что Россия – это та страна, которая имеет полный арсенал оружия и она не готова отказаться от его применения.

По словам министра, странам Евросоюза правильно было бы взять пример с США, Великобритании и Канады, которые поддержали в сложное время Украину. Если Киеву нужно оружие, поддержка в процессе реформирования своей армии, то такая помощь должна быть предоставлена.

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