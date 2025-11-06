Одна из дружественных стран ЕС вскоре начнет разворот от Украины: в чем причина

За годы полномасштабной войны РФ против Украины Чехия стала одним из преданных союзников Киева. Сейчас же все больше вероятность, что вскоре Чехия может перейти от военной помощи Киеву к гуманитарной. Это произойдет после формирования нового правительства и прихода на пост премьера Андрея Бабиша. Такое мнение высказал вероятный новый министр иностранных дел Чехии Филип Турек.

Чехия и Украина. Фото: из открытых источников

"Новое правительство будет соблюдать обязательства перед НАТО и международным правом. Но оно будет отдавать приоритет дипломатическим усилиям, направленным на прекращение войны в Украине и уменьшение рисков конфликта в Европе, переходя от военной помощи, финансируемой из государственного бюджета, к гуманитарной поддержке и сосредотачиваясь на потребностях чешской безопасности", – отметил политик.

Турек уточнил, что кардинальных и быстрых изменений официальной позиции Праги по отношению к России не ожидается, но "более широкий фокус на суверенитет и невмешательство предполагает осторожный подход, основанный на интересах".

Приоритетом Филип Турек назвал "избежание эскалации, которая может поставить под угрозу энергетическую безопасность или экономическую стабильность Чехии". Издание акцентирует, что это похоже на позицию, которую отстаивают такие страны, как Венгрия, которая заявила, что ищет в Праге союзника в вопросе замедления поддержки Украины.

