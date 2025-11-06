logo

BTC/USD

102493

ETH/USD

3351.43

USD/UAH

42.07

EUR/UAH

48.34

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир ЕС Одна из дружественных стран ЕС вскоре начнет разворот от Украины: в чем причина
commentss НОВОСТИ Все новости

Одна из дружественных стран ЕС вскоре начнет разворот от Украины: в чем причина

Чехия может уменьшить поддержку Украины при новом правительстве

6 ноября 2025, 13:10
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

За годы полномасштабной войны РФ против Украины Чехия стала одним из преданных союзников Киева. Сейчас же все больше вероятность, что вскоре Чехия может перейти от военной помощи Киеву к гуманитарной. Это произойдет после формирования нового правительства и прихода на пост премьера Андрея Бабиша. Такое мнение высказал вероятный новый министр иностранных дел Чехии Филип Турек.

Одна из дружественных стран ЕС вскоре начнет разворот от Украины: в чем причина

Чехия и Украина. Фото: из открытых источников

"Новое правительство будет соблюдать обязательства перед НАТО и международным правом. Но оно будет отдавать приоритет дипломатическим усилиям, направленным на прекращение войны в Украине и уменьшение рисков конфликта в Европе, переходя от военной помощи, финансируемой из государственного бюджета, к гуманитарной поддержке и сосредотачиваясь на потребностях чешской безопасности", – отметил политик.

Турек уточнил, что кардинальных и быстрых изменений официальной позиции Праги по отношению к России не ожидается, но "более широкий фокус на суверенитет и невмешательство предполагает осторожный подход, основанный на интересах".

Приоритетом Филип Турек назвал "избежание эскалации, которая может поставить под угрозу энергетическую безопасность или экономическую стабильность Чехии". Издание акцентирует, что это похоже на позицию, которую отстаивают такие страны, как Венгрия, которая заявила, что ищет в Праге союзника в вопросе замедления поддержки Украины.

Читайте также на портале "Комментарии" — в Чехии лидеры трех правых и популистских партий подписали соглашение о создании парламентской коалиции, которая теперь может выдвинуть главу правительства. Новым премьером, как прогнозируется, станет лидер движения ANO Андрей Бабиш. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет Радио Свобода.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.politico.eu/newsletter/brussels-playbook/epp-vs-epp/
Теги:

Новости

Все новости