Одна з дружніх країн ЄС незабаром розпочне розворот від України: у чому причина

За роки повномасштабної війни РФ проти України Чехія стала одним із відданих союзників Києва. Зараз все більше ймовірність, що незабаром Чехія може перейти від військової допомоги Києву до гуманітарної. Це відбудеться після формування нового уряду та приходу на посаду прем'єра Андрія Бабіша. Таку думку висловив новий міністр закордонних справ Чехії Філіп Турек.

Чехія та Україна. Фото: з відкритих джерел

"Новий уряд дотримуватиметься зобов'язань перед НАТО та міжнародним правом. Але він віддаватиме пріоритет дипломатичним зусиллям, спрямованим на припинення війни в Україні та зменшення ризиків конфлікту в Європі, переходячи від військової допомоги, що фінансується з державного бюджету, до гуманітарної підтримки та зосереджуючись на потребах чеської безпеки".

Турек уточнив, що кардинальних і швидких змін офіційної позиції Праги щодо Росії не очікується, але "ширший фокус на суверенітет і невтручання передбачає обережний підхід, що ґрунтується на інтересах".

Пріоритетом Філіп Турек назвав "уникнення ескалації, яка може поставити під загрозу енергетичну безпеку чи економічну стабільність Чехії". Видання наголошує, що це схоже на позицію, яку відстоюють такі країни, як Угорщина, яка заявила, що шукає у Празі союзника у питанні уповільнення підтримки України.

Читайте також на порталі "Коментарі" – у Чехії лідери трьох правих та популістських партій підписали угоду про створення парламентської коаліції, яка тепер може висунути главу уряду. Новим прем'єром, як прогнозується, стане лідер руху ANO Андрій Бабіш. Як передає портал "Коментарі", про це пише Радіо Свобода.



